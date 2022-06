Comment font les Japonais pour couper du bois sans abattre d’arbres ?

Cela semble impossible, mais impossible n’est pas japonais! Et à une époque où la déforestation est un drame écologique, puisque les forêts sont les poumons de la planète, pour éviter qu’elle ne finisse par respirer aussi bien que Dark Vador, il serait peut-être malin de s’inspirer d’une technique que les Nippons utilisent depuis 8 siècles.

Cela s’appelle le Daisugi, qui peut se traduire par "table de cèdre" et c’est effectivement l’arbre dominant au pays du soleil levant. À l’époque, on utilise beaucoup de bois pour les maisons, le mobilier, beaucoup trop et comme le Japon est une île, il est impossible d’étendre la surface de forêts au sol. Au sol non, mais vers le ciel oui !

C’est ainsi que naît le Daisugi, un principe d’élagage qui consiste 5 après sa plantation à se mettre à tailler un cèdre en ne gardant que les pousses qui montent à la verticale. Ainsi, les pousses deviennent des troncs qu’on abat tous les 20 ans, en gardant évidemment la base du cèdre, qui à nouveau va refaire de nouvelles pousses. C’est un peu comme si on lui coupait les cheveux, ils se mettent très vite à repousser.

Sans avoir à abattre le cèdre, on s’assure ainsi une production de bois pour 200 à 300 ans ! C’est un peu la technique du bonsaï appliquée à des arbres grandeur nature avec un effet visuel garanti. Imaginez un arbre normal avec au sommet de son feuillage une forêt entière qui surgit, celle qui donnera la matière première nécessaire à la construction. Une idée qui fait son chemin puisqu’on commence à trouver des cèdres japonais chez nous dans le Languedoc-Roussillon, en Normandie, dans le Sud-Ouest, le Limousin et la Bretagne et qui ne devrait pas laisser de bois notre fibre écolo.

