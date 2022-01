ÉDITO - Arc de Triomphe : le drapeau de la discorde européenne

C'est la première polémique de l’année : le drapeau européen flottant seul sous l’Arc de Triomphe. Comme une impression de revenir 17 ans en arrière, au moment du référendum raté sur la construction européenne. L’Europe reste une douleur, un sujet de division profonde et elle nous donne le premier débat polémique de cette année présidentielle.

Et vu les mots employés : "Fierté", "effacement", "outrage", "attentat", pour qualifier la place de ce drapeau, cette polémique raconte autant de l’état de l’opinion que de l’état des candidats. Le week-end révèle que ces derniers sont à cran. Emmanuel Macron a fait le choix d’en faire des tonnes sur la présidence française du Conseil de l’Union Européenne. C’est normal direz-vous, l’Europe est son seul marqueur politique fort.

Emmanuel Macron défend un souverainisme européen, c’est-à-dire une Europe plus forte vis-à-vis du reste du monde, mais aussi vis-à-vis de ses pays membres, l’un ne va pas sans l’autre. Il y a donc une cohérence de voir ce drapeau européen, seul sous l’Arc de Triomphe, sans le drapeau français. Mais ce qui peut être considéré comme de la clarté politique est aussi une grosse maladresse, une faute politique. La preuve : il a été retiré dans les 48 heures après son installation.

Pourquoi de telles réactions ?

Les adversaires d’Emmanuel Macron à la présidentielle sont tombés volontairement et en toute connaissance de cause, dans le piège de cette présidence européenne, bien trop instrumentalisée par Emmanuel Macron. Jusqu’à en faire, eux-aussi, un peu trop. Éric Ciotti, au Grand Jury RTL dimanche, a estimé qu’Emmanuel Macron "n’aimait pas la France. Président déraciné, il est plus mondialiste que Français". Nous verrons si Valérie Pécresse ramènera un peu de nuance…

Les candidats sont donc très sensibles à cette question européenne, mais qu’en est-il des Français ? Dans sa dernière grande enquête sur les fractures françaises, Ipsos pour le Monde, a sondé à la rentrée, l’état de l‘opinion sur cette question. Grosso-modo, les pro-européens-béats, ceux qui sont contents de l’Europe, c’est presque un quart des Français.



Les pro-européens-insatisfaits, c’est la moitié et le dernier quart rejette l’Europe. Dans le débat actuel, un autre chiffre est fort instructif : 6 Français sur 10 estiment qu’il faudrait redonner plus de pouvoir de décision à notre pays et limiter celui de l’Europe. Voilà qui explique ce week-end de polémique express, autour d’un drapeau. Il reste 96 jours de campagne…