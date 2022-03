Pourquoi les gros fêtards peuvent être jaloux des éléphants

Ça nous est tous arrivé de faire une grosse fête jusqu’à très tard en oubliant un léger le détail : le lendemain il faut aller bosser donc résultat : nuit courte et réveil compliqué et encore c’est un euphémisme. Sauf que si on était éléphant, ça serait passé crème. Pour une bonne et simple raison : le pachyderme, qu’il soit d’Asie ou d’Afrique, n’a quasiment pas besoin de sommeil. Mieux c’est l’animal qui dort le moins au monde.

En moyenne, l’éléphant dort deux heures par jour, ce qui conforte la théorie scientifique selon laquelle plus un mammifère est grand, moins il a besoin de sommeil. Et un éléphant, c’est quand même entre 3 et 5 tonnes.

Deux heures seulement de sommeil et en plus il passe la plupart du temps debout, sans avoir à s’allonger. Les chercheurs Sud-Africains qui ont étudié le dodo des Dumbo ont relevé d’autres choses incroyables, par exemple que le moment de dormir des éléphants n’est aucunement lié au lever ou au coucher du soleil et qu’il leur arrive par exemple de parcourir 30 kilomètres en pleine nuit.

Mais, pourquoi les éléphants dorment si peu ? On pense que c’est entre autres, à cause de leurs énormes besoins alimentaires : un éléphant mange quand même 300 kilos de nourriture par jour. Cela prend un peu de temps et le cerveau, comme chez l’homme d’ailleurs, tant qu’il n’a pas reçu l’information que le corps est arrivé à satiété, ses neurones nous gardent en éveil et nous empêchent, les pachydermes comme nous, d’avoir envie de dormir.

