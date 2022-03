Dimanche 27 mars, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour a affirmé que plus de 100.000 manifestants étaient présents à son meeting sur la place du Trocadéro. Un chiffre contesté au regard de la taille du lieu.

Plusieurs internautes ont vérifié la densité de la place du Trocadéro et des rues aux alentours sur MapChecking. Ils ont trouvé qu'il était "impossible de réunir 100.000 personnes" sur la place "même en débordant sur les autres avenues" comme l'a écrit un utilisateur de Twitter.

Le Trocadéro a un diamètre de 164 mètres et une surface de 21.113 mètres carrés, précisait Le Monde en 2017. Si on compte les rues adjacentes, le Trocadéro fait environ 32.086 mètres carrés. S'il y a bien eu 100.000 militants au Trocadéro dimanche 27 mars, cela signifie qu'il y avait 5 militants par mètre carré. Il n'aurait donc plus été possible de circuler tellement les militants auraient été serrés.

Un journaliste de Libération a d'ailleurs affirmé que "pour arriver à 100.000 personnes au Trocadéro, il faudrait l'équivalent d'une rame de métro le lundi matin sur la surface suivante. Ce n'est pas le cas."

La police ne peut pas estimer officiellement le nombre de militants sur place

Il n'est pas possible de connaître le nombre exact de manifestants qui étaient sur place. La police n'a pas officiellement donné de chiffre car c'est un événement politique. Et comme la préfecture l'a rappelé en 2013 sur son compte Twitter, elle ne communique "aucun chiffre de participation lors de manifestations organisées par des partis politiques".

Mais en comptabilisant 1,5 personne par mètre carré et si on considère que la foule a occupé la place du Trocadéro et les rues adjacentes, on arrive à compter environ 45.000 personnes présentes au Trocadéro. Un chiffre beaucoup plus réaliste puisque le parti Reconquête avait retenu 50.000 inscriptions deux jours avant le rassemblement.

Estimation de la taille de la foule sur la place du Trocadéro et dans les rues adjacentes Crédit : MapChecking

"Et si les candidats arrêtaient de pipeauter sur les chiffres ?", lançait Olivier Ubéda une semaine avant

Le proche conseiller d'Éric Zemmour Olivier Ubéda avait lui-même demandé que les candidats et les militants arrêtent "de pipeauter sur les chiffres" le 20 mars dernier sur son compte Twitter. Il dénonçait les chiffres revendiqués par Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Paris sur la place de la République.

Olivier Ubéda en a aussi profité pour rappeler que Nicolas Sarkozy n'avait pas réuni 100.000 militants en 2012 au Trocadéro, tout comme François Fillon qui affirmait avoir rassemblé 200.000 militants en 2014. En effet, ce haut lieu de politique de la droite avait réuni en 2012 et 2017 les soutiens des candidats du parti de l'UMP devenu LR. En 2012, Nicolas Sarkozy avait remercié les 200.000 militants d'être venus. De son côté, Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon en 2017, avait affirmé que François Fillon avait réuni "plus de 200.000" personnes. Mais Olivier Ubéda a contesté ces affirmations. Le soutien du candidat expliquait que "ce n'est pas politique, c'est une question de mètres carrés" et ce, six jours avant le meeting de Zemmour au Trocadéro... et avant que le candidat de Reconquête affirme à son tour qu'il avait réuni 100.000 militants.