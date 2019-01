publié le 11/01/2019 à 14:15

Les fêtes de fin d'année sont toujours l'occasion d'offrir et de manger du chocolat. Mais comme il est évidemment conseillé d'étaler sa consommation dans le temps, vous devez en avoir plein vos placards. Et entre le noir, le blanc et celui au lait, on se demande parfois lequel choisir.



C'est le chocolat noir qui a la meilleure réputation. Mais pour qu’il soit question de chocolat noir, il faut que le produit en question contienne au moins 43 % de cacao dont 26 % de beurre de cacao et 14 % de matière sèche de cacao. Et si ces critères ne sont pas réunis, vous êtes en présence d’une publicité mensongère.

Plus le pourcentage de cacao est élevé, plus le chocolat est amer et meilleur il est pour votre santé. Son pouvoir antioxydant, c’est-à-dire anti-vieillissement des cellules de l’organisme, augmente avec le pourcentage de cacao.

Par rapport à ses petits camarades blanc ou au lait, le chocolat noir a un défaut : il est un peu plus gras. Mais cela ne veut pas dire que les autres produits soient des modèles de vertu.

Blanc, noir ou au lait, le chocolat est calorique

Si le chocolat blanc et le chocolat au lait sont moins gras, ils sont plus sucrés. Et vous n'ignorez plus que le sucre est une drogue. Plus on en prend, plus on aime ça et plus on aime ça, plus on en prend. Pas question de s'en priver pour autant mais il faut faire attention : c’est addictif.



Petit avantage du chocolat blanc toutefois : il contient plus de calcium.

Il ne reste plus qu’à choisir en fonction de ses envies, sans jamais perdre de vue l’essentiel, à savoir que blanc, noir ou au lait, le chocolat est calorique. Si vous en avalez 100 grammes, vous encaissez 550 calories, soit le quart de vos besoins quotidiens !



Les Français sont assez vertueux, et consomment 7 kilos de chocolat par an et par personne. Ce qui correspond à 20 grammes par jour, soit une tablette en 5 jours. Les Allemands, eux, sont beaucoup plus gourmands avec 11 kilos par an.