JO 2022 : d'où viennent les couleurs des anneaux olympiques ?

Ces cinq anneaux olympiques ont été imaginés en 1913 par l’inventeur des Jeux Olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin. Il les avait dessinés et coloriés à la main comme en tête d’une lettre destinée à un autre baron, Godefroy de Blonay, membre suisse du CIO (Comité international olympique).

Aujourd’hui symbole des J.O., ils sont apparus pour la première fois sur le drapeau olympique à Anvers en Belgique en 1920, c’était prévu 4 ans plus tôt, en 1916, mais à cause de la Première Guerre mondiale, les Jeux de Berlin avaient été annulés. Avant eux, d’ailleurs, il y avait un autre emblème.

Coubertin avait imaginé un emblème avec une couronne composée de branches d’olivier, en clin d’œil aux prix qu’on décernait aux athlètes vainqueurs des Jeux Antiques, car il n'y avait pas de médailles à l'époque. Quand il a créé ces cinq anneaux entrelacés, évidemment il a pensé cinq comme les cinq continents unis par l’Olympisme. Mais, le choix des couleurs, 6 en tout, le blanc du drapeau et le bleu, le noir, le rouge et le jaune et le vert, lui aussi il a une explication.

Contrairement à une idée reçue, chaque couleur ne se rapporte pas à un continent particulier, c’est beaucoup plus subtil que ça. En fait, Coubertin a choisi ses couleurs-là car en les combinant par deux, par trois ou plus, on peut recréer les drapeaux de tous les pays du monde. Par exemple, vert et jaune pour le Brésil ou rouge, noir, jaune pour l’Allemagne. Essayez, vous verrez ça marche pour n’importe quelle nation du globe.

