Pourquoi Leonardo DiCaprio aurait adoré jouer dans "Jurassic Park" ?

Et ce n’est absolument pas pour une raison cinématographique ou parce que Leonardo DiCaprio rêvait de tourner avec Steven Spielberg, ce qu’il a fini par faire dans Arrête-moi si tu peux. La raison est plus simple : c'est un passionné de dinosaures, mieux, il en collectionne les squelettes et les fossiles !

Cela remonte au début des années 2000. Sa première pièce de collection fut un crâne de mosasaure, un reptile marin qui pouvait atteindre les 17 mètres. Ce crâne, il l’a d’ailleurs revendu à l’acteur australien Russell Crowe, car il voulait récupérer de l’argent pour se payer un squelette d’un dinosaure un peu plus connu donc forcément plus cher. Russell Crowe raconte d’ailleurs que s’il a cédé, c’est pour faire plaisir à ses enfants et surtout parce qu’il était totalement bourré à la vodka. Il a quand même dû filer 30.000 euros à Leonardo DiCaprio, qui les a réinvestis depuis.

L'acteur à l'affiche de Don't Look Up reste discret sur cette collection qui fait un peu bondir les paléontologues. En effet, ils estiment que la place de ces squelettes est dans un musée et non dans un salon. On sait qu’il a craqué pour les restes d’un Allosaure, l’ancêtre du célèbre T-Rex, vendu 2 millions d’euros et que ce tyrannosaure lui a valu une bataille avec Nicolas Cage.

En 2007, tous les deux s’étaient disputés aux enchères le crâne d’un tarbosaure, une espèce de T-Rex. C’est Nicolas Cage qui avait emporté le morceau pour 256.000 euros. Mais, comme ce squelette avait été volé, ce dont Nicolas Cage l’ignorait, il a dû le restituer gratuitement à la République de Mongolie qui en était légalement toujours le propriétaire.

