Luc Besson : comment des figurants du film "Léon" ont attrapé un braqueur en plein tournage ?

En 1993, après le triomphe de son film "Nikita", le réalisateur français se lance dans un tournage de 90 jours seulement. Le film en question c'est "Léon", un énorme succès qui marque les débuts de Natalie Portman au cinéma et décroche 7 nominations aux Césars. "Léon", un film policier, y compris pendant son tournage où a eu lieu une arrestation pour de vrai !

Entièrement tourné aux Etats-Unis, le film comporte beaucoup de scènes en extérieur. Un jour, une séquence importante est en préparation. La scène en question nécessite un grand nombre de figurants. Ils doivent tous jouer des rôles de policiers. Tous sont en place et Luc Besson n'a plus qu'à crier "Action !". Seulement, un invité imprévu entre dans le champ, tout essoufflé et visiblement dans un état second. Cet homme, étranger au casting, vient de cambrioler un commerce dans les alentours. Dans sa fuite, il est tombé par hasard en plein tournage de Luc Besson.

A ce moment-là, il ignore totalement que la rue de New York a été bloquée pour les besoins du tournage. Imaginez sa tête lorsqu’il se retrouve nez à nez avec une bande de policiers, qui bien évidemment, ne sont pas de vrais représentants des forces de l’ordre. Leurs costumes sont si réalistes qu’évidemment, il croit que ce sont des vrais flics. Le pauvre est tellement paniqué qu’il finit par se rendre aux mains des figurants déguisés, qui ne comprennent rien à la situation. Une scène pour le moins invraisemblable. En revanche, l’histoire ne dit pas si Luc Besson a révélé au voleur la supercherie, et par conséquent s'il est rentré chez lui. Ou si la véritable police a fini par intervenir et s’il a terminé en prison, qui rime avec "Léon"…

