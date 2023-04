Pourquoi surnomme-t-on New-York "Big Apple" ?

Beaucoup de villes dans le monde ont des surnoms assez évidents : Rome, "la ville éternelle", en raison de son âge puisqu’elle fut construite à l’Antiquité. Las Vegas, "la ville du pêché", par rapport au jeux d’argent ou encore Avignon, "la cité des Papes" puisque les souverains pontifes y vécurent du 14ème au début du 15ème siècle. Mais celui de New-York, "la Grosse Pomme", lui, est très mystérieux...Son origine, on la doit aux courses de chevaux !

C’est John J. Fitzgerald, un journaliste hippique du New York Morning Telegraph qui a utilisé ces mots pour la 1ère fois en 1921 en écrivant : "La Big Apple, le rêve de tout garçon qui a chevauché un pur-sang et le but de tous les cavaliers. Il n’y a qu’une Big Apple. C’est New-York".

Ce surnom, Fitzgerald l’a piqué à des garçons d’écuries de la Nouvelle-Orléans. Entre eux, ils évoquaient les courses qui se déroulent là-bas, courses très prisées car elles offraient les prix les plus importants de tous les Etats-Unis pour les vainqueurs. Ce qu’on appelait "l'Apple". Donc "Big Apple" parce que gros prix !

Ce surnom dépassa vite les champs de courses et fut adopté par les jazzmens des années 30 qui voyaient New-York comme "The place to be", la capitale de la musique. Mais au fil du temps, il tomba en désuétude remplacé par "la ville qui ne dort jamais" que Frank Sinatra a immortalisé dans sa chanson New York, New York.

C’est seulement en 1971 qu’il est réapparu. La ville a alors une image déplorable : elle est sale, la criminalité y atteint des records. Alors pour améliorer tout ça, l’office du tourisme lance une grande campagne de publicité en utilisant cette Grosse Pomme, surnom retrouvé par un fan de jazz et qui sonne positif et attrayant. Même si à l’époque, on peut y avoir vite des pépins !

