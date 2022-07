"Thor" : pour son baiser avec Natalie Portman, Chris Hemsworth a soigné son haleine

Chris Hemsworth dans "Thor: Love and Thunder"

Pour Natalie Portman, certains hommes sont capables de remuer les montagnes. Chris Hemsworth, qui incarne Thor sur grand écran, a modifié son régime alimentaire pour elle le temps d'une matinée.

Les deux acteurs interprètent d'anciens amants et co-héros dans le film Thor : Love and Thunder, sorti le 13 juillet en France. "Le jour où nous étions censés tourner la scène du baiser, il n’a pas mangé de viande ce matin-là car il sait que je suis vegan", a raconté l'actrice qui joue le rôle de Jane Foster, à la radio britannique Capital FM, le 6 juillet dernier, qualifiant son partenaire à l'écran d'"attentionné" et "gentil".



Car Chris Hemsworth est un gros mangeur de viande, notamment lorsqu’il doit prendre beaucoup de muscles pour les besoins d’un film (comme celui-ci), rappelle Le Huffington Post, mercredi 13 juillet. "Il en mange toutes les demi-heures", précise Natalie Portman, reconnaissante.

