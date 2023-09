Lorànt Deutsch : pourquoi la bataille d'Alésia a eu lieu

N’en déplaise à Astérix et Obélix, la bataille d'Alésia va faire des gaulois, des gallo-romain et surtout des latins plus que des celtes. Tout s'est joué à Alésia. Depuis -58, le grand général romain Jules César, s’est lancé dans la conquête de la Gaule pour accroître son territoire romain. Il espérait aussi accroitre sa fortune et son prestige personnel. Seulement s’attaquer à la Gaule à cette époque n'est pas une mince affaire ! Les Gaulois ont une sacrée réputation et eux aussi ont un chef exceptionnel : le fameux Vercingétorix !



Contrairement aux idées reçues, Vercingétorix était probablement imberbe, avec des cheveux courts et une toge romaine ! Il n'était pas un barbare mangeur de sanglier, et comme beaucoup de fils d'aristocrates gaulois, Vercingétorix a été formé par les Romains, en vue de coopérations futures. Il les connait bien les romains, il sait comment ils fonctionnent et c’est lui qui va parvenir à leur infliger une première défaite à Gergovie en -52 avant JC… Auréolé de cette victoire, c’est encore lui qui va organiser la résistance gauloise à Alésia.

En juillet -52, les Gaulois ont perdu du terrain face aux romains, et se retrouvent encerclés dans les fortifications d'Alésia qui se trouve aujourd'hui en Bourgogne. Les Gaulois sont à l’abri dans cette forteresse et en nette supériorité en nombre. Les Romains sont environ 60 000, les Gaulois, eux sont 80 000 dans Alésia. Mais ce n'est pas tout, ils ont une armée de secours de 240 000 hommes qui peut venir briser le siège romain ! César se retrouverait alors encerclé...

Pourquoi a-t-on perdu à Alésia ? Vous connaissez l’adage : diviser pour mieux régner. César s’en est servi à merveille pour diviser les gaulois et briser leur unité précaire. Nos gaulois étaient des clans, des peuples plus ou moins indépendants. Parmi les clans des plus puissants, il y avait donc les Auvergnats de Vercingétorix et les Eduens en Bourgogne, dont la cavalerie constituait le gros de l’armée de secours. Et on est quasiment sûrs aujourd’hui que César a acheté la neutralité des Eduens pour perdre les Arvernes, en leur faisant miroiter des récompenses et des accords commerciaux...

