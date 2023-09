Fashion Week : pourquoi Paris est la capitale de la mode ?

La mode et Paris, c'est une vieille histoire d'amour. Il y a 1000 ans, la capitale de la France était déjà en pleine révolution vestimentaire. Une révolution venue de Provence avec la jeune épouse du roi des Francs Robert le Pieux. Cette nouvelle influenceuse de la mode s’appelle Constance d’Arles. Âgée d'à peine dix-sept ans, elle est venue à Paris avec tous ses amis, une bande de jeunes dont les cris et les excès résonnent dans le vieux palais de la cité.

Ces derniers bouleversent les codes méridionaux. Il faut dire qu’ils ont un sacré look ! Les garçons ont des bottines extravagantes terminées par un long bec recourbés, avec au-dessus des rubans colorés aux jambes. Les filles poussent l’audace à porter une longue jupe fendue sur le côté. Pour les anciens à Paris, c’est du jamais-vu. Si Paris inventait la mode, ce n’était pas encore la mode comme nous l’entendons…

Pour que Paris impose à la mode le rythme infernal des saisons et des défilés, il va falloir attendre le 19e siècle et plus précisément le Second Empire. À cette époque, les élégantes parisiennes ne juraient que par la crinoline, une armature d’osier ou de métal pour faire gonfler les robes, mais au fil des années, les robes s’enflaient trop, prenaient toute la place et les "fashions victims" ne pouvaient plus s’asseoir ! Heureusement, un créateur parisien venu d’Angleterre, un certain Charles Frederic Worth, a décidé de venir à la rescousse de la gente féminine en allégeant et en réduisant un peu cet accoutrement.

Pour permettre aux belles clientes de bien choisir leurs modèles, il invente le défilé de mannequins vivants. Ça se passait rue de la Paix, dans l’atmosphère feutrée d’un salon de réception, de jolies jeunes femmes, vêtues des dernières créations, improvisaient quelques pas devant les clientes attentives. Charles Worth enrichit même le vocabulaire de la mode : du volants à dents, du plissés somptueux, du ruché, du roulotté. On compte parmi ses clientes assidues, l’impératrice Eugenie. Le succès était tel qu'il a continué à imposer une mode nouvelle chaque été et une autre chaque hiver. Depuis cette époque, Paris est devenu la capitale mondiale de la mode.

