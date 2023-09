Charles III à Paris : fera-t-il mieux que la reine Victoria en 1855 ?

Ce mercredi 20 septembre, la France accueille le roi d’Angleterre Charles III, en visite officielle pour la première fois depuis son sacre. Initialement, Charles tenait à honorer la France de sa première visite. Si la France et l’Angleterre sont des alliés indéfectibles depuis plus d’un siècle, et qu’aucun souverain anglais n’a manqué de venir faire un petit "coucou" en visite officielle, la venue de sa majesté est sujet sensible…

Il ne faut pas oublier que la France et l’Angleterre ont été ennemies pendant plus de 700 ans. Aujourd’hui, Brexit oblige, il faut "bichonner" les liens diplomatiques. Mais en 1855, un membre de la famille royale a enfin brisé la glace entre les deux nations par sa venue. C'est la reine Victoria, l'un des plus grands souverains de l'Angleterre. Elle est venue en visite officielle en France du 17 au 28 août 1855. Ce n'était pas arrivé depuis 1520, lorsqu'Henri VIII était venu voir François 1er du côté de Calais lors de la célèbre entrevue du Camp du drap d’or.



L’arrière-arrière-grand-mère de Charles III est un monument. Elle a régné pendant 63 ans, une éternité. Elle a même donné son nom à une époque : l’époque victorienne ! Par sa venue en France, elle a marqué symboliquement la réconciliation avec la France, l’ennemi héréditaire depuis si longtemps. Sa visite répond à celle que lui avait faite Napoléon III à Londres, en avril de la même année. Une capitale qu’il connaissait très bien puisqu’il y avait passé 2 ans en exil avant de rentrer en France pour prendre le pouvoir.



La reine Victoria a mis la France à l'honneur

Quand Victoria débarque à Dunkerque, Napoléon III vient l’accueillir. Il tient à l’accompagner en personne jusqu’à Paris, où près de 800.000 personnes se sont massées dans les rues pour voir passer son carrosse. Pour charmer cette souveraine de 36 ans, la France met les petits plats dans les grands. Au programme : visite du Salon des beaux-arts, visite de l’Exposition universelle, mais aussi du Louvre, du palais des Tuileries, du château de Saint-Germain-en-Laye, une réception à l’hôtel de ville de Paris. On lui offre également une réception splendide à Versailles, une fête et un feu d’artifice. Cette soirée est un symbole suprême de réconciliation entre nos deux pays, notamment lorsque Napoléon III invite Victoria à danser une valse, dans un tourbillon de violons.



Napoléon III et la reine Victoria ont remis Versailles à l’honneur. Depuis