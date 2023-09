Le 21 septembre 1920, Paul Deschanel, président de la République, va présenter sa démission pour raison de santé. Épuisé et malade il jette l’éponge, il n’en peut plus. Il faut dire que la France entière se moque de lui depuis 5 mois...Le 23 mai 1920, Deschanel se trouve à bord du train présidentiel. Il est 23 heures. Le train vient de passer Montargis et Deschanel ne se sent pas très bien. Il veut respirer alors, il ouvre la fenêtre de son wagon, et là, il bascule dans le vide.

L'homme d'Etat tombe sur la voie ferrée et roule dans un fossé mais personne ne s’en aperçoit. Le train poursuit sa route et disparaît dans la nuit, sans lui. Le président de la France se retrouve ainsi seul en pyjama, en pleine nuit, blessé, à errer en rase campagne. C’est le garde-barrière du coin qui va le retrouver, mais ce dernier ne le reconnaît pas. La police est alertée et malheureusement pour Deschanel, les journalistes sont mis au courant. L'histoire devient publique, et la femme du garde-barrière est même interviewée. Elle déclare une phrase qui va devenir culte : "J’ai bien vu que c’était un monsieur : il avait les pieds propres".

Deschanel supportait de moins en moins la pression d’être président, il était épuisé, stressé, déprimé, sujet aux insomnies. Résultat, il prenait de plus en plus de médicaments et cette nuit-là, il en avait avalé un peu trop. Alors que les Français auraient dû compatir pour son état de santé, cet épisode de la chute du train a tellement plu aux journalistes qu’ils en ont rajouté. Selon eux, il ne faisait pas que tomber des train, il aurait aussi grimpé aux arbres du parc de l’Élysée, signé certaines de ses lettres Napoléon ou Vercingétorix ou reçu des ambassadeurs en slip. Tout était évidemment faux, mais le mal était fait.



Un fou à l'Élysée

La double peine pour Deschanel est d'être entré jusqu’à aujourd’hui dans l’Histoire pour cette soi-disant folie, créée de toute pièce par les journalistes. Pourtant, Paul Deschanel était un écrivain de talent, élu à l’Académie française. Un homme politique courageux et engagé contre la peine de mort, partisan d’une politique sociale généreuse. Mais surtout un opposant farouche au traité de Versailles ! Il voulait une paix durable et respectueuse après la défaite de l’Allemagne en 1918. Il pressentait que ça n’allait pas être le cas. Il s’est opposé en vain à Clemenceau qui tenait à faire payer les Allemands, à les punir, à les couvrir de honte. Si on avait écouté Deschanel, les Allemands auraient été ni humiliés, ni ruinés, et un petit moustachu autrichien n'aurait peut-être pas pris le pouvoir en Allemagne dans les années 1930...

