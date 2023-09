La bataille de Poitiers est une des pires défaites de notre histoire. Bien que la guerre a eu lieu en 1356, cette dernière a eu des conséquences sur notre porte-monnaie jusqu’aux années 2000. Tout a commencé au début de la guerre de cent ans, une période où le roi d’Angleterre, Edouard III, revendique la couronne de France, alors sur la tête du roi Jean, dit le Bon. Si Edouard est anglais par le sang de son père, il est également français par sa maman Isabelle. Elle était la fille du roi de France, Philippe IV dit "Le Bel". De son côté, le roi Jean n’est qu’un petit-neveu.

Cette querelle d’héritage a ainsi provoqué la terrible guerre de cent ans. Au début, les Français subissent deux lourdes défaites à Calais et à Crecy en 1346. Dix ans plus tard, le 19 septembre 1356, le roi de France prépare sa revanche et pour cela, il rassemble une grande armée dans les environs de Poitiers. La France a l’avantage du nombre, 14.000 hommes, soit deux fois plus que les Anglais, et surtout une cavalerie lourde, qui est un véritable rouleau compresseur.

Même si les Français semblaient avoir l'avantage, les Anglais avaient un atout redoutable : des archers hors pair. Ils vont se retrancher sur le petit plateau de Maupertuis. Un passage étroit qui annule l’avantage du nombre et qui gêne considérablement la cavalerie. Une pluie de flèches s’abat sur les troupes. C’est la débandade, la déroute, les Anglais se lancent alors dans une furieuse contre-attaque et les Français se font laminer.



Des conséquences jusqu'aux années 2000

Les conséquences sont lourdes… Le roi de France lui-même est fait prisonnier et emmené en captivité en Angleterre. Il ne sera libéré qu’en 1360 avec le traité de Bretigny, qui va donner d’importantes concessions territoriales aux Anglais : la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Périgord, le Béarn,... Cette bataille de Poitiers a eu une conséquence plus inattendue qui va la rendre inoubliable : la création du franc !

Pour fêter sa libération, le roi Jean fait frapper une nouvelle monnaie qui le représente à cheval et il déclare : "Nous avons été délivrés de prison et sommes francs et délivrés à toujours". Franc, c’est-à-dire "affranchi" ! Ainsi est né le franc en souvenir d’une mémorable déculottée. Ce sera notre monnaie jusqu’au 1er janvier 2002 !

