Cléopâtre : comment un tapis a permis sa rencontre avec Jules César

À 17 ans, Cléopâtre, mariée à son frère Ptolémée XIII, est prête à gouverner son royaume et impose sa vision de la politique aux conseillers royaux issus de la haute aristocratie. Or, tous ces vieux barbons pensaient que le frère et la sœur allaient filer doux, et que ce serait eux les patrons. Mais Cléopâtre n’est pas là pour faire de la figuration. Résultats : les conseillers montent Ptolémée XIII contre sa sœur en lui faisant croire qu’elle veut l’évincer.

Bientôt, les dissensions entre le frère et la sœur sont si grandes qu’une violente dispute éclate. Ptolémée chasse Cléopâtre d’Égypte et menace de la faire exécuter si elle remet un pied sur la terre des pharaons. Cléopâtre se réfugie en Syrie où elle ronge son frein en attendant sa revanche.

L’année suivante, Cléopâtre apprend que le grand général Jules César a pris ses quartiers d’hiver à Alexandrie avec ses légions. Si elle pouvait le rencontrer, elle le convaincrait d’attaquer son propre frère. Mais pour cela, il faut qu’elle trouve un moyen de rentrer à Alexandrie sans se faire remarquer. Elle va mettre en place un stratagème complètement fou pour y parvenir.

Cléopâtre s'est cachée dans un tapis

À la fin de l’été 48, Cléopâtre se prépare donc à rencontrer Jules César dans son campement d’Alexandrie. Elle a réussi à est rentrer dans son pays, habillée comme une fille du peuple. Mais, dans la capitale, on pourrait la reconnaître. Elle demande donc à un de ses amis d’offrir un cadeau en son nom à Jules César : un tapis d’Orient. L’ami en question pénètre dans la tente de César avec son gros tapis roulé sur l’épaule. Alors qu’il le déploie devant le général romain, la reine d’Égypte en sort et ça, c’est une entrée réussie !

Comment voulez-vous que César, 52 ans, grand vainqueur de la guerre des Gaules, résiste à ce petit bout de femme de 21 ans. Elle n’est pas vraiment belle – comme dit la chanson – mais elle a un charme fou et un aplomb déconcertant. Le Romain et l’Égyptienne vont passer la nuit à discuter pour passer un accord. Jules César va remettre de force Cléopâtre sur le trône et renforcer par la même occasion la mainmise de Rome sur le royaume.

C'est ensuite une alliance historique

Quand Ptolémée XIII voit sa sœur revenir au palais sous protection romaine, il fait une grosse colère. Une colère qui va se transformer en guerre : la guerre d’Alexandrie, dont le point culminant est la bataille du Nil (le 13 janvier 47). Évidemment, tous les amateurs d’histoire militaire savent que les Romains ont mis une déculottée aux Égyptiens. Au final, Ptolémée XIII se noie dans le Nil. Enfin, c’est ce qu’on croit car on ne retrouve que sa cuirasse flottant dans le limon.

César est un peu embêté car une légende raconte que ceux qui meurent dans l’eau sacrée du Nil peuvent ressusciter… Pour couper court aux rumeurs, le Romain expose la cuirasse tâchée de boue et de sang en place publique à Alexandrie. Cléopâtre peut reprendre sa place sur le trône et son Jules l’oblige à épouser son petit frère Ptolémée XIV, car dans la tête d’un Romain, une fille ne peut pas gouverner seule ! Et pour finir, Cléopâtre confie sa petite sœur Arsinoé à Jules César.

Pour fêter son retour à la tête de son pays, Cléopâtre emmène Jules César faire une croisière sur le Nil. Ce voyage ressemble à une lune de miel, César s’impose alors comme le mentor de la reine. Elle est aussi audacieuse que lui, César adore l’idée de jouer les Pygmalion et d’accroître son influence sur l’Égypte désormais sous tutelle romaine. Le pays est en effet devenu un royaume vassal de Rome et Cléopâtre est diplomatiquement une "reine amie". En gros, elle fera ce que les Romains lui diront de faire si elle ne veut pas être destituée au profit d’un gouverneur romain.