Visite du pape à Marseille : Lorànt Deutsch raconte l'histoire de Saint Pierre

Le pape François est attendu à Marseille les 22 et le 23 septembre 2023. C'est la première visite du Pape dans la cité phocéenne depuis 500 ans. La dernière apparition remontait à Clément VII, l'oncle de Catherine de Médicis. Il était d’ailleurs venu pour le mariage de sa nièce avec Henri II. Ça ne date pas d’hier !



Pourtant, le pape François est le 266e pape de l’Église catholique depuis Saint Pierre, l’apôtre auquel Jésus aurait donné les clés du ciel. Pierre, est de loin le personnage le plus important, le plus cité dans les textes sacrés après Jésus. Pour les catholiques, le premier pape en tant que "chef de l’Eglise" c’est Pierre. Jésus aurait dit lui-même : "Tu es Pierre et de cette pierre, je bâtirai mon Église". Cette phrase, comme la plupart des textes sacrés, a été écrite plus tard par les théologiens. Ce n'est pas sûr que Jésus l’ait prononcée. Il était l’un des douze apôtres, contemporains de Jésus, un prédicateur fervent et convaincu. Mais pour passer après le messie, il a fallu aussi un petit coup de pouce du destin.

Pierre a osé porter le message du Christ dans Rome, la capitale de l’Empire romain, et par là-même il a défié l’autorité de l’Empereur Néron. Pierre représente donc un danger pour l’Empire où les chrétiens sont perçus comme une secte dissidente et hostile. Néron va ainsi piéger Pierre,

en faisant de lui le coupable idéal de l’incendie qui vient de se déclarer et qui ravage Rome. Néron ordonne d’arrêter Pierre et le condamne à la crucifixion, comme Jésus, avant lui.



En faisant cela, Néron a un double intérêt : pouvoir se faire construire un plus beau palais et faire porter le chapeau aux chrétiens pour les persécuter avec le soutien du peuple. Pierre est donc devenu, à cette occasion, un martyre, saint et chef de l’Église. C’est au moment de sa crucifixion qu’a été écrite notre fameuse phrase : "tu es Pierre et de cette pierre, je bâtirai mon Église". Cette Pierre, ce sera le lieu de son supplice, lieu qui va devenir le Vatican où s’installeront les évêques de Rome…

