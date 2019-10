et Monique Younès

Astérix et Obélix n'ont pas fini de faire parler d'eux. Dans leur nouvelle aventure, le célèbre du duo va devoir aider la fille du chef des Gaulois, Vercingétorix, à fuir les romains. La nouvelle héroïne, Adrénaline, va bouleverser le village des irréductibles Gaulois.

Et pour nous parler de ce nouveau personnage rebelle du 38e album des aventures d’Astérix, RTL reçoit Didier Conrad et Jean-Yves Ferri, les auteurs de la BD depuis 2013. Au départ, les deux papas de l'album voulait parler du célèbre Vercingétorix, mais comme Astérix commence par la défaite de ce dernier, c'est sa fille qui a émergé du crayon du dessinateur.

Adrénaline est une adolescente rebelle avec un franc parlé et un style gothique. Sa chevelure rousse est dressée dans une très grande tresse et autour de son coup, non pas un casque audio, mais un bijou celtique hérité de son père. "C'est un torque, une sorte de collier honorifique", nous explique Jean-Yves Ferri. Un collier porté traditionnellement par les guerrier gaulois, mais tellement populaire que les Romains l'ont adopté à leur tour. "Cela se porte autour du cou, comme des écouteurs, ou autour du biceps" continue-t-il.

Charles Aznavour, un des nouveaux personnages

Auprès d'Adrénaline, de nouveaux adolescents apparaissent, ainsi qu'un cheval à la Jolly Jumper de Lucky Luke. "Jean-Yves voulait un cheval qui vie en osmose avec son maître" confie le dessinateur Didier Conrad. Surgit également un Charles Aznavour pirate, une idée des deux papas et de l'éditeur, avant la mort du chanteur. "On y a pensé tous les trois sans se consulter", nous révèle Didier Conrad.

Adrénaline est ainsi la première héroïne d'un album d'Astérix, où les femmes sont historiquement très peu présentes. L'adolescente est d'ailleurs entourée d'hommes dans ce 38ème album et sa mère n'est pas mentionnée, "c'est vrai qu'il n' y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire (...) ça complique un peu l'histoire sinon", estime Jean-Yves Ferri.



La fille de Vercingétorix est attendu en librairie le 24 octobre 2019 aux éditions Albert René.