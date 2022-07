Léonard de Vinci : quel objet inattendu de notre quotidien lui doit-on ?

On sait que Léonard de Vinci, ce génie créatif et visionnaire, a inventé le scaphandre, le parachute, le char d’assaut. Mais il s’est aussi penché sur notre vie quotidienne et là aussi, il a redoublé d’imagination.

Par exemple, on le sait moins, Léonard de Vinci a imaginé et dessiné l’ancêtre du réveille-matin, les skis flottants pour faire du ski nautique, les meubles pliants dont les dessins retrouvés montrent qu’ils n’étaient pas si loin de ceux qu’on utilise au camping. Comme il était gourmet et gourmand, il a aussi inventé la rôtissoire avec le tourne broche ainsi que la machine à fabriquer des pâtes fraîches, son péché mignon !

Il s’est même intéressé aux toilettes. En effet, dans les nombreux carnets qu’il a laissés, on a retrouvé la description d’une chose qu’on utilise tous une voire plusieurs fois par jour. Je cite Léonard de Vinci : "Elle doit pouvoir basculer comme le guichet des religieuses pour revenir à sa position initiale". Oui, Léonard de Vinci a bel et bien inventé l’abattant et la lunette des toilettes.

