Lady Diana : pourquoi la princesse a redonné du sens à la sculpture de la place de l'Alma ?

Il y 26 ans, la princesse Diana est morte sous le pont de l’Alma. Une mort brutale qui a déclenché une vague d’émotion planétaire. Partout, on a pleuré la princesse des cœurs, morte à Paris dans un accident tragique sous ce tunnel.

Ce pont de l’Alma est alors devenu le lieu du souvenir. Des foules entières venues de partout dans le monde sont venues se recueillir. Gros problème : il est bien impossible pour des piétons de se recueillir dans un tunnel. L’esplanade au-dessus du lieu de l’accident a donc été opportunément utilisée comme lieu de recueillement. La place de l’Alma avait déjà une sculpture depuis les années 1980, une grande flamme de cuivre doré.

À l’origine, c’était une réplique de la flamme brandie par la statue de la liberté à New-York. Il s'agissait d'un cadeau fait par les États-Unis à la France, afin de fêter le centenaire de la statue. Il ne faut pas oublier que c’est ici, à Paris, qu’a été construit ce symbole mythique des États-Unis. Jacques Chirac, alors maire de Paris, ne savait pas trop quoi faire de cette flamme un peu trop brillante, qui culminait à 3 mètres 50. Où la placer ? On l’a déposée sur cette place de l’Alma, et on a vite oublié ce cadeau un peu trop encombrant.

Ce sont les vagues successives et incessantes de touristes bouleversés par la mort de Lady Di qui vont progressivement donner à cette flamme un sens et un rôle. Au point qu’en 2019, la mairie de Paris a baptisé la partie ouest de la place de l’Alma, la "place Diana", celle où scintille pour toujours cette flamme du souvenir.

>> Entrez dans l'Histoire Tous les matins, du lundi au vendredi, Lorànt Deutsch présente "Entrez dans l’Histoire – la quotidienne". Fervent défenseur de notre patrimoine, l'animateur nous fait voyager dans le temps et raconte avec sa faconde inimitable, les grands moments qui ont façonné notre pays. Retrouvez aussi Lorànt Deutsch tous les samedis, dans le podcast "Entrez dans l'Histoire". Un podcast RTL Originals qui dresse le portrait d’une grande figure de l’Histoire.