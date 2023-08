Strasbourg a toujours été une "zone tampon", explique Lorànt Deutsch dans ce podcast inédit. Dès l'époque romaine, Jules César, alors en pleine conquête de la Gaule, se méfie des barbares de l'Est. L'Empereur n'a pas l'impression que le Rhin va le protéger des envahisseurs. Alors, il décide de construire un camp militaire romain, un castrum. Jules César a bien pressenti la conquête de ce territoire. Son castrum a été utilisé jusqu'au IVe siècle après Jésus Christ. Les barbares du Nord et de l'Est commencent à envahir l'Empire dès la fin du IIIe siècle ! Aujourd'hui, vous pouvez trouver les ruines d'une tour du camp construite entre le IIIe et le IVe siècle. Elles se trouvent dans les sous-sols d'un supermarché strasbourgeois. Lorànt Deutsch nous donne l'adresse : 47 rue des Grandes Arcades.

Strasbourg va passer du côté germanique pour la première fois en 842 avec le fameux serment de Strasbourg. Tout commence avec l'héritage de l'Empire de Charlemagne. Les trois petits-fils du roi se partagent donc les territoires. Charles Le Chauve hérite de la Francie occidentale (la France d'aujourd'hui). Louis Le Germanique hérite de la Francie orientale (l'Allemagne actuelle). Clotaire hérite de la Lotharingie, la zone bloquée entre la France occidentale et celle orientale. La Lotharingie disparaîtra plus tard, en se partageant entre la France et l'Allemagne, mais ça, "c'est une autre histoire, et ça ne concerne pas Strasbourg" précise Lorànt Deutsch. Dans cet héritage, Strasbourg se retrouve du côté oriental. Elle appartient donc à Louis Le Germanique et devient officiellement allemande.

Tantôt germanique, tantôt française

Strasbourg devient française en 1681 avec Louis XIV. Le roi Soleil veut faire oublier le passé germanique et protestant de la ville. C'est pourquoi, en 1685, il utilise la révocation de l'édit de Nantes pour transformer Strasbourg. Avec cet édit, la religion protestante peut être pratiquée en France. Le roi fait ouvrir un collège de jésuites, adossé à la Cathédrale de Strasbourg. D'ailleurs, cet établissement existe toujours, c'est l'actuel lycée Fustel de Coulanges. Au XVIIIe siècle, un palais épiscopal est construit pour une figure très importante : Armand Gaston de Rohan, le prince évêque de Strasbourg. Un vent de catholicisme souffle sur la ville durant l'époque moderne. La célèbre cathédrale restera pendant longtemps le plus haut monument chrétien du monde avec ses 143 mètres.



Mais dans les années 1870, Strasbourg redevient germanique. C'est à cette période qu'apparaît le guerrier Otto von Bismarck, un stratège politique et militaire Prusse. Il a combattu et vaincu l'Autriche et la France. Alors, pour des raisons historiques, culturelles, ou linguistiques, mais surtout militaires, Strasbourg est rattachée à l'Allemagne. Tout comme une bonne partie de l'Alsace-Lorraine. La région devient une sorte de nouvelle Lotharingie, en somme une zone tampon du XIXe siècle. Elle permet de rendre un contact hermétique entre les Français et les Allemands. Un nouveau quartier germanique (une Neustadt) est installé dans la ville. On y construit même le Palais du Rhin pour accueillir l'empereur Guillaume. La nouvelle avenue de la Liberté reçoit les organes officiels, administratifs, culturels, et linguistiques.



