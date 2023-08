Rennes : Lorànt Deutsch raconte l'histoire d'une ville qui ne s'est jamais soumise aux modes

Pour Lorànt Deutsch, Rennes est une ville "qui a l'indépendance gravée dans sa chair". Dans ce podcast d'Entrez dans les villes, le passionné d'histoire raconte que la capitale bretonne a toujours su garder "la tête haute", et ce depuis la chute de l'Empire romain. Dès cette époque, les Francs et les Bretons de Grande-Bretagne se battent pour la conquérir, elle qui est convoitée notamment pour sa bonne situation à la confluence des rivières l'Ille et la Vilaine. Pour mettre fin à ces terribles combats, l'Église sert d'arbitre et Clovis, le premier roi des Francs, se convertit au christianisme pour remporter la Gaule.

Mais dès ce moment-là, les Bretons montrent leur indépendance. Car les chrétiens y sont "un peu différents des autres", précise l'animateur. Pour eux, les arbres et les sources sont sacrés, ce qui rapprochait plus les Saints bretons des druides que des martyrs chrétiens. Lorànt Deutsch prend l'exemple de Saint Melaine, évêque et conseiller de Clovis, véritable meneur d'homme, qui a su réunir les Francs et les Bretons pour qu'ils cessent leurs combats.

À la fin du XIVe siècle, en pleine guerre de 100 ans, Rennes se démarque encore car un une vraie prospérité règne grâce au textile, au lin, au chanvre et au commerce maritime. Les ducs de Bretagne sont indépendants. Ils se comportent comme des rois, et en sont très fiers ! Ils se faisaient même sacrer comme des souverains. La seule différence était le lieu : la cathédrale Saint-Pierre de Rennes, et non à Saint-Denis, précise le présentateur d'Entrez dans l'Histoire.



Soumise "aux appétits des rois de France"

La liberté des Rennais a duré jusqu'à la Renaissance. Cette époque a été un coup dur pour Rennes et la Bretagne. Malgré la résistance de nombreux Bretons après la défaite militaire à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, la région finit par se soumettre "aux appétits des rois de France", raconte Lorànt Deutsch. Dans un premier temps, en 1491, Charles VIII, roi de France, épouse la jeune héritière du duché : Anne de Bretagne. Puis, en 1532, François Ier signe l'édit d'Union.

Au XVIIe siècle, la Bretagne, et notamment Rennes, connaissent le déclin sous Louis XIV. Le roi Soleil mène des guerres qui nuisent à son commerce et il augmente les impôts pour financer ces guerres incessantes. En 1675, la révolte du papier timbré éclate particulièrement violemment a Rennes, signe encore une fois de la résistance farouche de ses habitants au pouvoir central. "C'est certainement la plus grosse révolte populaire avant celle de 1789", annonce Lorànt Deutsch. Matée, la rébellion se conclut par une véritable mise sous cloche de la ville où une garnison de 6.000 prend position pour plusieurs années.

Rennes a encore résisté, pendant l'époque contemporaine. Cette fois, elle n'a pas voulu s'intégrer trop vite à la révolution industrielle. Par exemple, elle a attendu 1857 pour accueillir le chemin de fer. Les habitants regardaient cette évolution "d'un mauvais œil", explique Lorànt Deutsch, qui rappelle que la première gare a été construite à un kilomètre au sud de la ville. Mais petit à petit Rennes a accepté de suivre les autres villes. Aujourd'hui la gare de