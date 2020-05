"New York, New York" : quelle est l'histoire derrière "l'hymne" des New-Yorkais ?

publié le 05/05/2020 à 07:15

Chanté, joué, hurlé depuis les fenêtres et les balcons, New York, New York est plus que jamais l’hymne des habitants de la Grosse Pomme en cette période de confinement. Une chanson immortalisée par Frank Sinatra, et dont Philippe Corbé, le correspondant de RTL aux États-Unis, nous explique l’histoire dans ce nouvel épisode.

Car New York, New York est à l’origine un titre issu du film éponyme de Martin Scorsese, sorti en 1977, avec Liza Minnelli et Robert De Niro, et qui raconte l’histoire d’un night-club dans les années 1940. Le film sera un échec, mais la chanson, elle, connaîtra une destinée bien plus heureuse.

Le chanteur de My Way, à l’époque considéré comme ringard, y trouvera même un nouveau souffle. Depuis le morceau a donné l'un des ses surnoms à New York, tiré de l’une de ses lignes les plus célèbres. "The City that never sleeps", "la ville qui ne dort pas". Un hymne à leur ville que les New-Yorkais célèbrent de bien des manières.

@NYPD19Pct love the Sinatra in front of Lenox Hill Hospital. Super classy of all the officers cheering too. My wife is a nurse there and loves the 7:00pm chant. pic.twitter.com/FxdE3r6IxD — Andrew C. (@AndrewC031) April 14, 2020

A truck is driving around NYC blasting Frank Sinatra’s “New York, New York” to thank all the healthcare and essential workers pic.twitter.com/ML4E1BK5TV — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) April 24, 2020

