Montpellier a été fondée au Moyen-Âge, plus précisément en 985. Bien avant, durant l'Antiquité, c'était un désert. Tout commence avec une histoire de chevalier. Dans ce podcast, Lorànt Deutsch nous parle de Guilhem. Il a hérité d'une parcelle de terre sur une colline, où il a fait construire un château. Tout autour, un village s'est petit à petit agrégé : Montpellier. Dans un premier temps, il est mal situé. La mythique voie Domitienne était à deux kilomètres au nord, et la route du sel était plus au sud. Montpellier était une ville endormie, loin des principaux axes de communication.

Ceux qui l'ont dynamisée sont les pèlerins. Entre le XIème et XIIème siècle, une nouvelle route s'est créée à Montpellier. Le fameux pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ! Les croyants s'arrêtaient dans cette ville pour se recueillir sur le site actuel de la Basilique Notre-Dame-des-Tables. "Ce chemin de pèlerinage a longtemps été la colonne vertébrale de Montpellier", précise Lorànt Deutsch. Aujourd'hui, il est possible de repérer ce chemin grâce aux 300 clous scellés au sol.

Il est impossible d'évoquer le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle sans parler de Saint-Roch. Le patron des pèlerins est connu dans le monde entier pour ses miracles. Originaire de Montpellier, il aurait réussi à guérir plusieurs personnes de la peste. La ville garde donc les reliques de ce héros dans l'église qui porte son nom. Elle se situe dans le quartier très animé de l'Écusson. Montpellier est associée à un écusson puisqu'elle était la ville médiévale qui se protégeait grâce à ses remparts, en forme d'écusson.

Le berceau de la médecine en France

Le XIIIème siècle a été le siècle d'or pour Montpellier. C'est à cette période que son économie s'est développée. Son fleuve, le Lez, lui a offert un débouché sur la mer, vers le port de Lattara (aujourd'hui appelé le port de Lattes). En plus d'avoir apporté des marchandises, le Lez a permis d'amener des connaissances et idées nouvelles du monde méditerranéen. Notamment la médecine. "Il faut savoir, qu'il y a 1.000 ans, les Arabes savaient déjà opérer la cataracte d'un œil. Alors qu'en France, on était un peu en retard", nous informe Lorànt Deutsch. Des textes des grands médecins arabes sont arrivés jusqu'à Montpellier. Ce sont les Juifs qui ont réussi à les lire en premier. Ils se sont installés dans cette ville à cause de la Reconquista en Espagne. Et comme pendant des siècles, ils ont été en contact avec le monde arabe, et ont pu aider les médecins à traduire ces textes. Les Juifs ont également contribué à la création d'une école et d'une faculté de médecine. Montpellier abrite la plus ancienne faculté de médecine du monde, encore en activité !

Le royaume de France a obtenu Montpellier en 1349. La guerre de 100 ans et la peste ont affaibli le commerce de la ville. Une fois la guerre terminée, les bonnes affaires montpelliéraines sont récupérées par Marseille, sa nouvelle rivale. Heureusement, les idées intellectuelles et humanistes ont résisté à cette ennemie. Pendant la Renaissance, Montpellier est devenue un bouillonnement du savoir et de la connaissance, et le nouveau berceau des protestants. Pendant les guerres de religions, Louis XII y a fait construire une citadelle pour surveiller la ville. Aujourd'hui ce bâtiment est le lycée Joffre. Durant l'époque moderne, le royaume de France s'est méfié de Montpellier. Mais petit à petit elle est devenue la capitale de l'Occitanie et des États du