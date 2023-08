Lille : Lorànt Deutsch dévoile l'histoire des femmes de la ville

Lille, durant l'Antiquité, était effectivement une île ! Elle était entourée d'une rivière : la Deûle. On y avait même fait installer un port. C'est de là que vient son étymologie. Dans ce podcast, Lorànt Deutsch nous apprend que ce n'est pas la seule particularité de cette ville. Son destin et son développement ont été marqués par des personnalités féminines. Ces femmes ont réussi à ne pas être éclipsées par des hommes, "ce qui est assez rare pour être souligné", précise l'animateur.

Avant de révéler les actes de ces femmes, Lorànt Deutsch nous informe que l'histoire de la ville a commencé "dans la plus pure des traditions". La fondation de Lille remonte au roi Dagobert. À cette époque, un terrible géant nommé Phineart, a tué le père d'un certain Lydéric.

Pour venger sa famille, Lydéric décide de tuer ce géant. Pour le récompenser, le roi Dagobert lui offre les terres de Phineart. En 640, Lille est alors fondée sur une petite motte féodale où se trouve aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. Les géants de Lille, dont Phineart, y sont toujours représentés en bas du beffroi art déco de l'hôtel de ville.

Les femmes des batailles d'Hastings et de Bouvines

"On va pouvoir passer aux choses sérieuses, à savoir les femmes de Lille", annonce Lorànt Deutsch. Il nous présente Mathilde de Flandres, la fille du comte de Flandres, Baudouin V. En 1066, elle s'est faite enlevée par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Ce dernier passait par Lille avant d'aller conquérir l'Angleterre et d'entamer la bataille d'Hastings.

Le kidnapping s'est déroulé chez Mathilde, dans le château de la Salle, qui est aujourd'hui le palais de justice de la ville. Malgré elle, Mathilde devient reine d'Angleterre. Cela ne l'a pas empêché de passer à la postérité. Pour de nombreux historiens, c'est à elle que l'on doit la fameuse tapisserie de Bayeux. Celle-ci raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. "Moi, j'ai envie de dire merci Mathilde !", avoue Lorànt Deutsch.

La deuxième femme très importante de l'histoire de Lille est Jeanne de Flandres, la femme du comte de Flandres. Elle est révélée avec la bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214. Il s'agit de la "célébrissime bataille où, dit-on, la France serait née", ajoute Lorànt Deutsch. Les affrontements furent entre le roi de France Philippe Auguste et ses ennemis du Nord et l'Est (les Hollandais, les Anglais, l'Empire germanique).

Dans cette liste d'adversaires se trouve Ferrand du Portugal, "qui comme son nom ne l'indique pas, est le comte de Flandres", précise l'animat