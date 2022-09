Mort de Lady Diana : "On a vite compris", se souvient la grande flic Martine Monteil

Il y a 25 ans, le 31 août 1997, le monde pleurait la disparition de Lady Diana dans un accident de voiture à Paris, sous le pont de l'Alma. Martine Monteil, alors cheffe du 36 quai des Orfèvres, et en pleine traque de Guy Georges, est appelée avec son équipe de la brigade criminelle pour mener l'enquête.

"On a vite compris que c'était un accident de circulation. Pour autant, on a compris aussi que la hiérarchie supérieure souhaitait qu'on arrive rapidement à éclaircir, si vous voulez, cette enquête (...) c'est-à-dire éliminer la possibilité d'un complot, c'est-à-dire d'une voiture trafiquée, etc...", confie Martine Monteil au micro de Flavie Flament pour Jour J.

"En fait, il fallait absolument faire une enquête minutieuse pour bien prouver que c'est un pur accident. Pour cela, il fallait faire vite et le seul service qui avait le potentiel pour le faire, c'était la brigade criminelle", renchérit l'ancienne cheffe du 36 quai des Orfèvres. "La scène d'accident on l'a traitée comme une scène criminelle", résume Martine Monteil.

Cette femme, dans l'esprit de tous, elle ne pouvait pas mourir de façon aussi banale Martine Monteil

"Et aujourd'hui, on peut dire sans aucun doute, que c'était un terrible accident de la circulation ?" lui demande Flavie Flament. "Mais bien sûr !", répond catégoriquement Martine Monteil.

"Cette femme, dans l'esprit de tous, elle ne pouvait pas mourir de façon aussi banale, donc il y avait forcément quelque chose. Et d'ailleurs le père de Dodi Al-Fayed (qui se trouvait dans le véhicule avec Lady Diana, ndlr) a entretenu ce fantasme en disant 'Oui, il y a eu un complot". Il nous a abreuvés de tout un tas d'éléments, de renseignements, qui ne valaient rien, mais on a compris la douleur d'un père", précise Martine Monteil.

