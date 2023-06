Jardinage : juin au potager, que faut-il faire ?

Juin, c’est enfin le mois où le printemps laisse sa place à l’été : au programme soleil, chaleur et bien entendu des récoltes de nombreux fruits et légumes. Il est encore temps de semer en pleine terre quelques légumes, mais aussi d’en planter ! Mais juin, c’est aussi la période des différentes récoltes, des arrosages de plus en plus longs, de l’entretien de nos plants… Vous l’aurez compris, juin n’est pas un mois où on s'ennuie au potager.

Si cet automne ou ce printemps, vous avez planté des fraisiers dans votre potager, vous allez peut-être voir apparaître des stolons, de longues tiges qui partent de votre plant afin de se multiplier. Si vous souhaitez avoir plus de récoltes, n’hésitez pas à les retirer en coupant 1 cm après le départ. Profitez-en pour retirer les feuilles malades, tachées ou abîmées, ajoutez une poignée de compost au pied de chaque plant et remettez une couche de paille aux pieds.

Si vous avez planté des pommes de terre au potager, vous allez pouvoir récolter vos premières pommes de terre, les pommes de terre primeur, on les récolte 90 jours après la plantation quand vos plants commencent à fleurir ! N’arrachez pas vos plants, grattez simplement en surface pour récolter quelques tubercules. On reconnaît les pommes de terre primeur à leur peau qui est très fine et qu’on ne retire pas à la cuisson.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps de planter des plants de courges, de courgettes, de concombres et de cornichons. N’oubliez pas, il vous faut au minimum deux plants afin d’assurer une bonne pollinisation et donc une bonne récolte ! Au moment de la plantation, on en profite pour ajouter une à deux poignées de compost et du paillage afin de booster les plants.

Si vous avez de la rhubarbe au potager, il se peut que votre plant monte en fleurs, n’hésitez pas à couper les fleurs à la base. Grâce à cette taille, votre plant se concentrera sur le développement de nouvelles pétioles, ce qui vous donnera une récolte plus abondante en fin d’été.

Si vous avez planté des fèves au potager, n’oubliez pas de les pincer afin de favoriser le développement des gousses, mais aussi afin d’éviter les attaques de pucerons. On pince, c’est-à-dire qu’on coupe les tiges entre le 5e et le 7e groupe de fleurs.

Au niveau de l’arrosage, on n’hésite pas à augmenter la surface de paillage de quelques centimètres pour éviter d’avoir le sol à nu. Cette astuce vous permettra d’avoir un sol plus meuble, de protéger la biodiversité, de ralentir la pousse des adventices et également de réaliser des économies d’eau, car avec un sol bien paillé, on arrose moins souvent !

Et pour finir, le mois de juin, c’est aussi la bonne période pour planter de nouvelles variétés, des nouveaux légumes, comme le concombre du Kenya, la patate douce ou encore des cacahuètes !

