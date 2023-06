Jardinage : quand et comment planter les pommes de terre ?

Les pommes de terre sont l'un des légumes les plus appréciés dans nos assiettes. Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, planter vos propres pommes de terre peut être une expérience gratifiante. Voici un guide complet pour vous aider à réussir votre plantation et à obtenir des tubercules délicieux.



Il faut déjà choisir le bon moment. La plantation des pommes de terre se fait généralement au printemps, lorsque le sol commence à se réchauffer. Attendez que le gel soit passé et que la température du sol soit d'environ 7 à 10 degrés Celsius. Cela varie en fonction de votre climat local, alors renseignez-vous sur la période idéale pour votre région. Dans certain cas, vous pouvez encore le faire jusqu'à la mi-juin grand maximum.

Avant de planter, il est essentiel de préparer correctement le sol. Les pommes de terre prospèrent dans un sol meuble et bien drainé. Retournez la terre en la débarrassant des cailloux, des mauvaises herbes et des racines. Ensuite, ajoutez du compost ou du fumier bien décomposé pour enrichir le sol en nutriments.

Ensuite choisissez les variétés adaptées. Il en existe de nombreuses, chacune avec ses propres caractéristiques de goût, de texture et de maturité. Certaines variétés sont mieux adaptées à la cuisson, tandis que d'autres sont idéales pour les salades. Renseignez-vous auprès de votre pépiniériste ou des jardineries.

Préparation des plants

Les pommes de terre peuvent être plantées à partir de tubercules ou de plants préparés. Si vous utilisez des tubercules, assurez-vous qu'ils sont sains et exempts de maladies. Laissez-les germer pendant quelques semaines dans un endroit lumineux et frais avant la plantation.

Creusez des tranchées d'environ 10 centimètres de profondeur et placez les tubercules ou les plants à une distance d'environ 30 centimètres les uns des autres. Recouvrez-les de terre et tassez légèrement. Veillez à ne pas les planter trop profondément, car cela peut retarder la croissance. Arrosez généreusement après la plantation.

Entretien et récolte

Une fois les pommes de terre plantées, veillez à garder le sol humide mais pas détrempé. Au fur et à mesure que les plants grandissent, buttez-les en ajoutant de la terre autour des tiges pour favoriser la formation de tubercules supplémentaires. Lorsque les feuilles commencent à jaunir et à faner, c'est le moment de récolter. Creusez doucement avec une fourche et récoltez vos pommes de terre.

En suivant ces étapes simples, vous pourrez profiter de votre propre récolte de pommes de terre fraîches et savoureuses. N'oubliez pas de stocker vos pommes de terre dans un endroit frais et sombre pour les conserver plus longtemps. Alors lancez-vous et savourez le plaisir de cultiver vos propres légumes dans votre jardin !