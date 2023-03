Jardinage : tout ce qu’il faut savoir sur le semis de fèves

Quand on commence le semis de fèves, c’est que la saison a bel et bien commencé ! Car ce semis se fera cette fois-ci en pleine terre. On va enfin quitter nos semis en barquette pour débuter notre premier semis en mettant les mains dans la terre, mais attention les fèves ont besoin d’une température du sol d’environ 10°C pour germer ! S'il fait encore un peu froid chez vous, vous pouvez encore attendre quelques semaines.

A titre d’information, je réalise mon premier semis de fèves autour du 20 mars en Normandie. Je vais semer environ 100 graines pour avoir suffisamment de récolte pour ma petite famille mais vous pouvez, bien entendu, semer 30 à 50 graines pour avoir déjà une bonne récolte.

Alors oui, on peut réaliser ce semis en automne, en novembre par exemple, car cette culture résiste assez facilement au gel mais si vous ne l’avez pas fait, vous allez bien entendu pouvoir rattraper votre retard pour avoir des récoltes environ 90 jours après votre semis.

Pour ce semis, vous pouvez semer les graines en ligne ou tout simplement en poquet. Pour le semis en ligne, pensez à bien espacer vos graines d’environ 10 cm et d’espacer chaque rangée de semis d’environ 50 cm. Vous pouvez sinon réaliser un semis en poquet, c’est-à-dire que vous mettez 4 à 5 graines dans un trou et vous éloignez chaque poquet d’environ 50 cm.

Personnellement, j’aime réaliser les deux façons. Le semis en poquet permet aux plants de se maintenir car l’un des ennemis de cette culture est le vent ! Si vous réalisez votre semis en ligne, je vous conseille de butter les pieds dès que les tiges font environ 30 cm de hauteur. Le buttage va permettre un meilleur enracinement et donc un meilleur maintien face au vent.

Vous l’aurez compris, la fève est une culture très facile ! Et en plus de ça, c’est une culture qui permet de fixer l’azote atmosphérique pour améliorer la nature de votre sol. Oui, comme un engrais vert qui va permettre aux cultures suivantes d’avoir une meilleure croissance.

Trois conseils pour semer vos fèves

Pour finir, je vais vous partager deux trois conseils avant de vous laisser partir semer vos fèves.



Le premier consiste à tremper, baigner vos graines dans de l’eau à température ambiante 24 heures avant de réaliser votre semis pour ramollir la chair et accélérer la germination de vos graines.



Le second consiste à planter des fèves autour de vos jeunes arbres afin de booster leur croissance. Pour ces plants, vous récupérerez les graines pour la saison suivante.



Enfin, le troisième consiste à pincer, c’est-à-dire à couper la partie haute de vos plants de fèves, Une fois que vos fèves ont environ 6 étages de groupe de fleurs, vous pouvez couper juste au-dessus afin d’éviter que les pucerons ne viennent s’installer en haut. En plus, vos cosses et votre récolte seront plus abondantes grâce à ce geste.

