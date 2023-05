Jardinage : faut-il couper les gourmands des tomates ?

Avant tout, c’est quoi exactement un gourmand ? C’est une jeune pousse qui se développe à l’aisselle des feuilles, une tige qui pousse en diagonale entre la tige principale et les feuilles de votre plant de tomates. Mais alors, pourquoi certaines personnes veulent retirer les gourmands si c’est naturel ? Pour plusieurs raisons ! La première, c’est que si vous laissez l’ensemble des gourmands se développer sur votre plant de tomates, votre plant formera un buisson. Et le problème d’un plant de tomate qui buissonne, c’est que l’air circule plus difficilement au centre de votre plant. L’humidité peut donc stagner et les maladies peuvent s’installer comme le Mildiou.

Un autre problème peut survenir en laissant l’ensemble des gourmands : si votre plant n’est pas assez robuste, vous n’obtiendrez pas de grosses tomates mais plutôt des petites. Tout simplement car votre plant se focalisera sur le développement des pousses plutôt que sur le développement des fruits.

Mais alors, vous me direz : c’est simple, il faut tailler, comme ça, pas de maladie ! Ah mais non, ce n’est pas si évident car au moment de la taille, vous allez créer des blessures, des lésions qui pourraient laisser place, elles aussi, aux développement des maladies.

Comme toujours, je vous conseille de vous faire votre propre opinion en expérimentant les deux façons de faire afin de comparer les techniques et surtout afin de vous approprier la solution qui vous convient pour votre potager. Personnellement, je fais les deux !

Avant tout, j’espace mes plants au moment de la plantation d’au minimum 80 cm, voire même 1 mètre, d’espace entre chaque plant pour les laisser se développer. Au début, je pince les gourmands, c’est-à-dire que je retire l’ensemble des gourmands avec ma main sur le 1er mètre de hauteur. Dès l’apparition d’un gourmand, je le retire très rapidement pour ne pas avoir de trop grosses plaies.

Une fois que mon plant atteint 1 mètre de hauteur, je laisse les gourmands se développer sauf s'ils partent dans une mauvaise direction.

Si vous observez des gourmands tardivement, je vous conseille de les retirer avec un sécateur désinfecté ou avec votre main en fin de matinée lors d’une journée ensoleillée. Ceci afin de permettre à votre plaie de cicatriser avant que l’humidité nocturne s’installe ou avant une forte pluie.

Savez-vous qu’il est possible de multiplier vos plants de tomates avec vos gourmands ? Si vous souhaitez multiplier votre plant de tomate, vous pouvez laisser votre gourmand se développer sur votre plant pour qu’il atteigne 15 cm de hauteur environ. Vous le retirez ensuite puis vous le placez directement dans un substrat bien humide ou dans un récipient avec de l’eau à température ambiante. Et avec cette technique, vous obtiendrez un nouveau plant de tomates gratuitement !

