Jardinage : tout ce qu'il faut savoir sur la culture du melon !

Pour réussir cette culture, il faut de la chaleur, de la lumière et surtout beaucoup de patience. Même si cette culture est assez facile pour avoir une belle plante au potager, il y a plusieurs gestes à respecter afin d’avoir une belle récolte.

Pour la plantation en pleine terre, faites preuve de patience ! En Normandie, je plante mes melons fin Mai - début Juin afin que la terre commence à se réchauffer. Sur ma parcelle, je retire la paille, j'aère le sol avec ma grelinette, j’ajoute du compost et je casse les mottes avec mon râteau.

Pour les personnes qui habitent dans une région froide, je vous conseille de cultiver la variété Petit Gris de Rennes ou encore la variété Bellegarde qui sont des variétés résistantes au froid. Si vous n’arrivez pas à trouver des plants, vous pouvez toujours réaliser un semis en pleine terre. Au début, ajoutez une cloche horticole ou le dessus d’une bouteille pour faire effet de serre afin d’accélérer la germination des graines. Car oui, il faut de la chaleur pour réussir ce semis, une température autour des 25°C !

Comme pour les concombres ou les courges, vous pouvez faire grimper cette culture sur une structure verticale afin d’optimiser la place disponible au potager.

On parle souvent de la taille des tomates mais savez-vous qu’il faut aussi tailler vos plants de melons afin d’avoir une belle récolte ? Une fois que votre tige principale possède plus de 6 belles feuilles, je vous conseille simplement de pincer, de couper, de tailler juste au-dessus de la 6ème feuille afin d’avoir plus de départs et donc plus de fruits par la suite.

Par la suite, une fois la première taille réalisée, votre plant va se ramifier, c’est-à-dire qu’il va développer plusieurs départs. Il faudra une nouvelle fois le tailler mais cette fois-ci juste après la troisième feuille. On taille juste après la deuxième sur l’ensemble des ramifications seulement si elles ont au minimum 5 belles feuilles sinon on patiente encore un peu. Cette taille va favoriser l’apparition des fleurs femelles !

Une fois que vous observerez un fruit, vous pouvez aussi tailler deux feuilles après votre fruit afin que votre plant concentre ses efforts sur le développement du fruit et non sur le développement des tiges ou des feuilles.

Et pour le récoltez ? Fiez-vous à vos sens : un parfum envoûtant, un pédoncule qui se détache et une couleur qui pâlit légèrement !

