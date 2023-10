Jardinage : comment choisir et acheter ses arbres fruitiers ?

Planter un arbre, c’est un projet ! Il faut se demander pourquoi on le fait et surtout se poser quelques questions avant d’en acheter un. Quand on achète un arbre par exemple, il est tout petit mais il faut penser à sa taille à maturité afin d’être sûr que vous ayez suffisamment de place pour qu’il puisse se développer correctement. Il faut savoir par exemple qu’il existe plusieurs formes, les hautes-tiges, les demi-tiges, les basses-tiges et les arbres palissés.

Un arbre hautes-tiges peut atteindre 8 à 10m de hauteur contrairement à un basses-tiges qui ne dépassera que rarement les 5m de hauteur pour un diamètre de 7m.

Il faut ensuite vous renseigner sur son feuillage ! Si vous avez pour projet de planter un arbre pour vous cacher d’un vis-à-vis, il faut vous orienter vers un arbre au feuillage persistant. Car si vous achetez un arbre au feuillage caduc, c’est-à-dire qui perd ses feuilles en automne, il ne risque pas de vous protéger des regards indiscrets.

Si vous vous orientez vers un arbre fruitier, il faut savoir qu’il existe des variétés auto-fertiles. Ces arbres vous permettront d’avoir une récolte de fruits sans planter un deuxième arbre fruitier. Alors que d’autres fruitiers demandent plusieurs arbres, au minimum deux pour assurer une bonne pollinisation afin d’avoir des fruits. D’autres arbres, comme le pistachier, demandent un arbre mâle et un arbre femelle… N’oubliez pas non plus de regarder sa résistance au froid ainsi que son exposition ! Bref, prenez le temps de lire l’étiquette et de vous renseigner.

Une fois que vous savez quel type d’arbre vous avez besoin et surtout votre place disponible, vous pouvez commander ou acheter votre arbre sur internet ou en jardinerie. Si vous achetez votre arbre en jardinerie, je vous conseille de regarder le tronc pour voir s’il n’a pas de blessures apparentes, si le collet de l’arbre n’est pas abîmé et surtout regardez les racines dans le pot. S’il y a un chignon trop important, l’enracinement sera plus long.

Quand j'achète un arbre, je préfère souvent acheter un arbre à racines nues, c’est-à-dire qu’il n'a pas de pot. L’arbre s’enracine plus rapidement et c’est souvent moins cher !

