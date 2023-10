Jardinage : semer des engrais verts pour couvrir son sol en hiver !

Les engrais, des substances qui permettent d’apporter aux plantes des compléments nutritifs afin d’améliorer leur croissance, leur floraison, voire même leur fructification. Si je vous dis ça, c’est parce qu’en automne, c’est la bonne période pour semer des engrais verts dans son jardin potager.

Le potager d’hiver est plus petit que le potager d’été mais ce n’est pas pour autant qu’il faut laisser à l’abandon toutes nos parcelles. Il faut occuper les espaces vides pour apporter des nutriments mais aussi pour éviter les pousses sauvages. Et pour cela, nous allons semer des engrais verts comme de la moutarde, de la phacélie, des féveroles… Et au printemps, nous couperons ces plantes pour les laisser se décomposer sur le sol et les utiliser comme paillage.

Avant de partir pour l’achat d’engrais vert, il faut savoir qu’il existe plusieurs variétés qui apporteront différents nutriments à votre sol. Il existe par exemple les légumineuses qui vont enrichir votre sol en azote. Les légumineuses, comme les fèves, captent l’azote atmosphérique pour la diffuser dans le sol, elles absorbent l’azote en profondeur pour la diffuser en surface et comme vous le savez l’azote favorise le développement et la croissance de vos plants.

Vous avez ensuite les brassicacées qui permettent de décompacter votre sol, d’attirer les pollinisateurs, elles captent aussi des minéraux en profondeur pour les diffuser en surface dans votre potager. Dans cette grande famille des brassicacées, il y a par exemple la moutarde ou le colza d’hiver.

Et la dernière famille dont je voudrais vous parler sont les graminées que je recommande si vous avez un sol très argileux car ces plantes vont décompacter votre sol avec leurs systèmes racinaires. Elles vont produire énormément de biomasse, ce qui vous donnera suffisamment de déchets pour pailler votre sol. Dans cette grande famille, on retrouve le seigle ou encore l’avoine.

Pour réussir le semis d’engrais verts, je vous conseille pour cela de retirer l’ensemble de votre paillage puis d’aérer, de décompacter votre terre avec votre grelinette. Passez ensuite le râteau afin de retirer les quelques adventices, les quelques cailloux mais aussi pour travailler votre terre en surface. Puis réalisez votre semis à la volée, c’est-à-dire que vous allez jeter vos graines par-dessus votre parcelle. Passez ensuite à nouveau le râteau afin de mélanger les graines avec votre terre. Arrosez et patientez !

Une fois que vos plants atteignent 60 - 70 cm de hauteur et surtout avant leur phase de floraison, il faudra les faucher. Pour cela, vous pouvez utiliser une faux à main ou une cisaille afin de couper l’ensemble des cultures. Une fois que l’ensemble des cultures est fauché, passez à nouveau la grelinette sur l’ensemble de votre parcelle afin de décompacter la terre mais aussi afin de l’aérer, puis placez par-dessus de la paille ou des feuilles mortes pour laisser le tout reposer jusqu’au printemps !