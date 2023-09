Jardinage : quand et comment récolter les courges

Siam, Lady Godiva, Bleu de Hongrie, Spaghetti, Musquée de Provence, si je vous cite ces quelques noms, c’est parce qu’aujourd’hui, nous allons parler des courges ! En septembre, on commence à être envahis par des dizaines de mètres de lianes au sol, surtout si vous ne les avez pas faites grimper sur des structures verticales. C’est vraiment magnifique à regarder dans son potager, surtout quand on a de la place…

En septembre, c’est la période la plus critique si vous n’avez pas cultivé vos courges sur des structures montantes. En effet, l’humidité liée à la rosée matinale peut provoquer des pourrissements sur la partie de la courge qui est au contact avec le sol. Ce pourrissement peut anéantir votre potentielle récolte ! Il est donc important de les protéger de cette rosée matinale en surélevant vos courges avec une ardoise, une tuile ou tout autre objet en terre cuite. Attention au moment de soulever votre courge, de ne pas la détacher de sa liane et surtout de ne pas l’abîmer.

Attention à l'humidité

En septembre, l’automne arrive à grands pas avec ses journées qui raccourcissent, la nature qui change un peu plus chaque jour et surtout avec ses nuits qui rafraîchissent de plus en plus. Si je vous parle de fraîcheur, c’est justement pour vous parler du second ennemi des courges, en plus de la rosée, il faudra protéger vos courges des limaces qui adorent se cacher sous les courges et sous les matériaux que vous allez disposer en dessous de vos courges.

Si vous souhaitez protéger vos courges, vous pouvez utiliser une boîte d'œuf alvéolée que vous allez remplir avec des épluchures de pommes de terre ou de courgettes. Vous placez ensuite votre boîte d'œuf à côté de votre courge, puis vous arrosez. Les limaces préféreront manger les épluchures plutôt que vos courges. Le matin, au réveil, vous allez soulever vos boîtes d'œufs pour récupérer les limaces et les éloigner de votre potager.

Maintenant que vos courges sont protégées, vous allez sûrement vous demander quand les récolter. Si vous souhaitez la cuisiner tout de suite, il vous suffit d’attendre que la courge soit suffisamment colorée. Mais si votre objectif est de la conserver, il faut attendre que la courge soit colorée uniformément et que le pédoncule soit sec. Le pédoncule est la petite tige qui relie la courge à sa liane, elle est bien verte au début de la culture et devient marron clair sur les dernières semaines. Quoi qu’il arrive, n’oubliez pas de récolter vos courges avant les premières gelées !

Comment les stocker ?

Une fois que vous avez récolté vos courges, il faudra les conserver ! Je vous conseille de les stocker sur un lit de paille à l’abri de l’humidité, dans une pièce sèche et aérée. Contrairement aux pommes de terre, vous n’avez pas besoin de les conserver dans un endroit sombre. La lumière ne sera pas un problème pour leur conservation.

Pour finir, si vous avez envie de récolter les graines afin de les semer la saison prochaine, il faut savoir que les courges s'hybrident entre elles. Il est donc difficile de s’assurer de la qualité des graines que vous allez récolter. Si vous récoltez les graines d’une courge Musquée de Provence dans votre potager, mais que votre voisin cultive des butternuts, vous risquez d’avoir des graines hybrides. Et si vous semez ces graines la saison prochaine, le résultat pourrait être assez médiocre…