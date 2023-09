Jardinage : radis, épinards, laitues... Que planter au potager en septembre ?

On peut planter plein de légumes au mois de septembre. Avant ça, on prend notre grelinette, on aère notre sol, on passe un coup de râteau pour retirer les herbes indésirables, on retire les cailloux et on ajoute du compost en petite couche. Ensuite on attend 24/48h que ça se stabilise. On peut semer des radis d'hiver, les gros radis noir. On va réaliser des sillons qu'on espace de 20 cm sur, 2/3 cm de profondeur. On sème nos graines en essayant de les espacer de 5 cm. On referme le sillon et on n'oublie pas de tapoter pour que les graines soient au contact de la terre. On arrose tout doucement, si possible avec de l'eau de pluie.

C'est la même chose pour les épinards, qu'on va pouvoir commencer à semer aussi. Les épinards ont horreur de la chaleur, mais aiment bien la fraîcheur. Donc c'est un légume parfait pour le début de saison au printemps et pour la fin de saison en automne et l'hiver. On va pouvoir repiquer des laitues, qu'on peut même mettre entre nos rangs d'épinards. Si vous achetez des laitues en mottes, vous coupez deux tiers du feuillage pour éviter l'évapotranspiration. Ça va faciliter l'enracinement des laitues et leur développement. On les espace de 30/40 cm et s'il fait trop chaud, on n'hésite pas à passer une petite cagette par dessus pour éviter le contact trop fort avec les rayons du soleil et on baigne les mottes.

On évite de coller trop nos laitues et épinards ensemble, sinon les limaces vont venir les manger, mais on peut vraiment mélanger de tout dans notre potager.

