Jardinage : connaissez-vous le radis noir d’hiver, ce légume oublié ?

La semaine dernière, nous avons entamé la préparation de notre potager d’automne avec la culture de l’épinard. Aujourd’hui, nous allons continuer ce potager d’automne avec le radis noir d’hiver afin d’avoir un potager productif cet automne, voire même cet hiver ! Ce légume oublié ajoutera un peu de piquant à vos salades d’automne. Nous allons donc profiter de quelques parcelles qui se libèrent après avoir récolté nos pommes de terre, nos oignons ou encore l’ail. Nous allons profiter de ces espaces pour préparer notre parcelle à recevoir notre semis de radis d’hiver !

Comme pour l’ensemble des légumes, il existe bien entendu plusieurs variétés comme le Radis Rose d’hiver de Chine, le Radis Violet de Gournay et bien entendu, le plus connu de tous, le Radis Noir Gros Long d’hiver. Si vous voulez un peu de surprise, vous pouvez mélanger les graines dans votre main au moment de réaliser votre semis. Une fois que vous avez trouvé l’emplacement idéal, utilisez une grelinette afin d’aérer votre sol, profitez-en pour retirer un maximum de cailloux et d’herbes indésirables. Ajoutez ensuite du compost au-dessus de votre parcelle et utilisez votre râteau pour le mélanger avec votre terre sur les premiers centimètres. Si votre parcelle est trop difficile à travailler, pensez à bien l’humidifier car en été, il arrive que la terre soit bien trop sèche et qu’une croûte se forme à la surface.

Une fois votre parcelle prête à recevoir votre culture de radis, réalisez des sillons avec un espace de 15-20 cm. Vos sillons doivent faire entre 2 et 3 cm de profondeur, pas plus ! Humidifiez le fond de votre sillon avec votre arrosoir, puis déposez ensuite vos graines en essayant de les espacer d’environ 5 cm pour gagner du temps par la suite ! Mais, si vous trouvez cette technique trop fastidieuse, vous pouvez réaliser un semis à la volée dans vos rangs que vous éclaircirez par la suite. Refermez ensuite votre sillon si possible à l’aide d’un tamis afin d’avoir une terre très fine sur le dessus ! N’oubliez pas de tapoter légèrement le dessus de vos sillons avec le dessus de votre râteau pour mettre les graines au contact de votre terre.

Pour l’arrosage, je vous conseille d'utiliser un arrosoir avec sa douchette afin de ne pas déplacer les graines ou pire les enfoncer. Pensez à bien garder votre sol toujours humide, arrosez au minimum une fois par jour, voire deux fois par jour si vous habitez dans une région chaude. Si vous n’avez pas réussi à espacer vos graines au moment du semis, il faudra éclaircir vos rangs en laissant environ 5 cm entre chaque radis. Juste avant d’éclaircir vos radis, je vous conseille d’arroser votre rang afin de pouvoir retirer facilement les radis. Réalisez si possible cette opération le matin très tôt pour profiter de la rosée du matin.

Deux à trois mois plus tard, vous allez pouvoir récolter vos premiers radis d’hiver. Et comme pour l’ensemble des radis, les fanes sont comestibles. Vous pouvez donc en profiter pour réaliser un pesto ou tout simplement une soupe !