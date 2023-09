Jardinage : comment bien préparer son potager pour l'automne ?

L'automne arrive à grands pas, alors, comment peut-on bien préparer son potager pour cette nouvelle saison ? Si on a un potager qui est déjà en place, la terre peut être assez dure. On humidifie nos zones et une fois que les parcelles sont vides, on n'hésite pas à passer un petit coup de grelinette, ajouter du compost et on va pouvoir recommencer de nouvelles cultures.

Par contre, si vous n'avez pas eu l'occasion de débuter un potager au printemps dernier, en septembre, c'est le moment idéal pour débuter un potager. La terre est assez meuble, c'est assez simple à travailler et on peut rapidement l'amender pour pouvoir semer. On délimite une parcelle en n'oubliant pas qu'un potager a besoin d'au minimum 6h d'ensoleillement. L'idéal, c'est 8 à 10h, si on souhaite cultiver aubergines, poivrons et tomates. On délimite nos parcelles, si possible abritées des vents du nord. On évite d'utiliser un motoculteur pour retourner la terre, pour retirer les herbes indésirables etc.

Je vous conseille d'aérer votre sol avec la fameuse grelinette, on ajoute du compost par-dessus, on paille avec des feuilles mortes qu'on va pouvoir récolter dans quelques semaines, de la paille, du foin ou de l'herbe fraîchement tondue. Ensuite on attend et au printemps, on pourra semer des fèves, planter de l'ail, planter des tomates après les saints de glace, etc.

