Jardinage : comment faire pousser des fraisiers sur son balcon ?

Contrairement à ce qu’on pense, le meilleur moment pour planter des fraisiers, c’est en automne afin qu’ils puissent développer leur système racinaire pendant l’hiver et fructifier dès le printemps prochain. Vous trouverez des plants de fraisiers assez facilement en jardinerie, ces plants sont vendus en motte par lot de 3 ou de 6 ! Au moment d’acheter les mottes, il n’y a pas de variétés plus intéressantes que d’autres, il faut juste choisir celle qui vous correspond.

Il existe des variétés remontantes qui vont fructifier plusieurs fois dans l’année et des variétés non remontantes qui fructifient une seule fois dans l’année, mais en plus grosse quantité. Quand je cultive des fraisiers en pot sur ma terrasse, je préfère cultiver des variétés non remontantes afin d’avoir une récolte unique mais abondante. La Gariguette est parfaite pour une culture sur un balcon ou sur une terrasse.

Saviez-vous qu'il est possible de cultiver des fraises sur un balcon ? 🍓 ‌ Pour cela, il vous faudra : Une tour à fraisiers, Des billes d'argile, Du terreau horticole, Des plants de fraisiers. ‌ Très simple à réaliser, il vous faudra commencer par boucher les trous de drainage avec un morceau de géotextile. Ajoutez au fond des billes d'argiles sur environ 4 cm afin d'assurer le bon drainage de votre tour. Versez du terreau horticole jusqu'au premier niveau et glissez votre plant de fraisier. Et recommencez à chaque niveau. ‌ Cette année, j'ai ajouté un plant de ciboulette au sommet, car c'est un aromatique qui s'associe parfaitement avec les fraises. Ensuite, disposez une couche de paillage de chanvre pour éviter de laisser le substrat au contact direct du soleil, mais aussi pour limiter les arrosages. ‌ Pour finir, placez votre jardinière au soleil si vous habitez dans le Nord et à la mi-ombre sur vous habitez dans le Sud ! ‌ Rendez-vous au printemps pour vos premières récoltes de fraises ! 😉

Pour cultiver vos fraisiers sur votre balcon, vous avez plusieurs options, soit vous vous orientez vers une jardinière, soit vers une tour à fraisiers. L’avantage de la tour, c’est que vous allez pouvoir optimiser l’espace, l’emprise au sol en plantant des fraisiers sur la hauteur. Toutefois son inconvénient principal, c’est que le substrat s'assèche plus rapidement en hauteur, il faudra donc penser à l’arrosage !

Pour réaliser votre jardinière, je vous conseille de boucher le trou de drainage dans le fond avec un morceau de géotextile ou avec un morceau de terre cuite. Ajoutez ensuite 2/3 cm de billes d'argile afin d’assurer un bon drainage. Par-dessus, ajoutez de nouveau un géotextile pour séparer les billes du substrat. Cela vous permettra à l’avenir de changer votre terreau sans retirer les billes. Pour le terreau, vous pouvez utiliser un terreau horticole ou un terreau potager bac. Au moment de repiquer vos fraisiers, n’oubliez pas de baigner les mottes 15/20 minutes dans de l’eau et laissez si possible 30 cm d’espace entre vos plants. Ajoutez ensuite un paillage de lin ou de chanvre à la surface pour ralentir la pousse des adventices mais aussi pour éviter de laisser le substrat au contact direct du soleil et ainsi optimiser vos arrosages.

Quelques semaines après la plantation, vos fraisiers risquent de développer des stolons et des hampes florales. Je vous recommande de les couper pour que votre plant se concentre sur le développement de son système racinaire. N’oubliez pas, les stolons sont de longues tiges secondaires qui partent de la base du plant pour créer un second plant.

Cet hiver, aucun entretien ne sera nécessaire mais avant l’hiver, n’oubliez pas d’arroser vos plants tous les 4/5 jours et grâce à ça, vous pourrez récolter des fraises dès le printemps prochain. Vous pourrez