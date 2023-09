Jardinage : comment prolonger la saison des tomates ?

Les solutions pour prolonger la saison des tomates sont nombreuses. Étêter la plante, couper les gourmands et retirer les fleurs, le tout pour que le plant se concentre sur la fructification et donne ainsi des tomates à pleine maturité.

Dans un premier temps, il faudra se munir de son sécateur ou de son ciseau de jardinage. Attention, il est important de bien désinfecter les outils utilisés avec de l'alcool à 70% ou avec la flamme d'un briquet. Une fois désinfecté, il faudra couper les bouquets de fleurs à la base.

Retirer ces quelques fleurs va permettre d'éviter leur fécondation, ces dernières n'ayant pas le temps de grossir. Cette étape devra se faire en taillant les gourmands jusqu'à la tige principale et aux feuilles des tomates. Si la tige est moins épaisse qu'un crayon à papier, les casser à la main suffira. Si elle est plus épaisse, il faudra couper avec un ciseau, entre un demi-centimètre et un centimètre à la base de l'aisselle.



En 8 à 10 jours les tomates vertes commenceront à rougir

La prochaine étape sera d'étêter la plante de tomate. Autrement dit, couper la tête des plants, pour éviter qu'il soit beaucoup trop haut avec moins de fruits. Après avoir coupé au-dessus de la deuxième feuille, du dernier bout de fruits, ou du dernier bouquet de fleurs, on coupe la tige. Cela va permettre au plant de tomates d'arrêter de se développer et ainsi de concentrer sa sève sur le développement de ses fruits.

Les tomates qui resteront vertes pourront tout de même être récoltées. Il sera d'ailleurs possible de les faire rougir. Pour ce faire, il faudra les enfermer dans un sac en papier kraft avec une pomme ou une banane. Ces deux fruits vont dégager de l'éthylène qui va permettre de faire mûrir les tomates plus rapidement. Une fois enfermées, le mieux est de les placer dans une pièce aérée dans le noir.



Au bout de 8 à 10 jours, les tomates initialement vertes commenceront à rougir. Pour ce qui est de la saison et des récoltes en règle générale, au nord de la Loire, si le mildiou n'est pas encore arrivé, les tomates pourront être récoltées jusqu'à fin septembre. Dans le sud de la France, ça sera pour fin octobre ou mi-novembre.

