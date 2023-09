Jardinage : 5 plantes originales à intégrer dans votre potager

Comme vous le savez, dans mon jardin potager, j’ai plusieurs parcelles, 12 parcelles pour être précis. Chaque parcelle mesure environ 10m2, cette division me permet de mettre en place une rotation de culture, mais aussi de pouvoir d’une année sur l’autre, cultiver ou non certaines parcelles en fonction du temps que j’ai à allouer. Et pour me repérer, j’ai donné à mes parcelles le nom d’une vivace qui fait partie intégrante de la parcelle. J’ai par exemple, une zone Thym Citron, une zone Baies de Goji, une zone Laurier Sauce…

Et afin d’ajouter un peu de verticalité, j’ai réalisé des bandes de culture de 8 m de long sur 50 cm de large et sur 1,50m de hauteur. Dans cette bande de culture, j’y ai planté 3 arbres fruitiers palissés, une vigne, deux plants de kiwi, et des fraisiers au milieu. Tout ça pour vous dire qu’on peut mélanger les légumes et les fruitiers au potager ! Et afin de vous partager quelques idées autres que les fraisiers et les framboisiers traditionnels, je vous partage aujourd’hui quelques plantes originales que vous pouvez intégrer dans votre potager sans pour autant avoir besoin d’un grand espace !

1. Le Framboisier Golden Everest

On débute cette présentation avec le Framboisier Golden Everest. Cette variété a la particularité de produire des fruits de couleur jaune-orangé. Avec cette couleur, ces framboises résistent plus facilement aux attaques des oiseaux. Vous pouvez donc planter quelques pieds cet automne pour avoir de belles récoltes la saison prochaine. N’oubliez pas d’ajouter un peu de compost et de pailler votre plant cet hiver afin de maximiser vos chances de récoltes le printemps prochain.

2. Le Pineberry Ananas Blanc

Si vous aimez les fraises, laissez-vous tenter par la variété Pineberry Ananas Blanc. Cette variété a la particularité de produire des fruits blancs qui ont une saveur entre l’ananas et la fraise. Comme pour le Framboisier Golden Everest, elle est peu dévorée par les oiseaux car ses fruits ne sont pas d’un rouge brillant ! Pour l’entretien, c’est comme pour les fraisiers classiques ! Plantez-les en ce moment et d’ici quelques semaines, pensez à couper les stolons et les fleurs pour que vos plants s’enracinent pour l’hiver.

3. La Mertensia Maritima

Pour les vivaces, j’aime cultiver la Mertensia Maritima qui a un surprenant goût d'huître ! Attention, les limaces adorent la dévorer, je vous conseille donc de la cultiver en pot avec une bande de cuivre pour les repousser. Réalisez un mélange avec 50% de sable et 50% de terreau, car cette plante a horreur d’avoir les pieds dans l’eau.

4. La Paederia Lanuginosa

Il y a sinon la Paederia Lanuginosa qui a un goût très prononcé de Camembert ! Contrairement à la plante au goût d’huître, les limaces n’aiment pas trop le fromage. Pensez à pailler votre plant cet hiver afin de la voir repousser au printemps prochain.

5. La mûre Jumbo ou le Tayberry

Pour les fruitiers, si vous aimez les mûres, vous avez la variété Jumbo qui produit de belles mûres, de la taille d’une pièce de 2 euros. Le gros avantage de cette variété, à part le fait qu’elle produise de beaux fruits, c’est que les tiges n’ont pas d’épines ! C’est quand même plus pratique pour les récolter. Mais son inconvénient, c’est que c’est aussi plus commode pour les oiseaux de venir les manger. Si vous aimez les mûres et les framboises, orientez-vous vers le Tayberry qui est une plante grimpante qui résiste jusqu’à -20°C et qui produit des fruits au goût entre la framboise et la mûre.