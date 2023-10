Guillaume Le Conquérant : comment a-t-il réussi à conquérir le trône d’Angleterre ?

Au milieu du XIe siècle, l’Angleterre est dirigée par un roi profondément chrétien : Edouard le Confesseur. Par sa mère, il est Normand et il est un lointain cousin de Guillaume. Comme il n’a pas d’enfant, il se cherche un successeur : Guillaume Le Conquérant, peut-être ? Ou plus probablement un de ses fidèles collaborateurs : Harold Godwinson ? Guillaume est ami avec Harold et ce dernier lui a promis de ne jamais rien faire qui lui porterait ombrage. Il a même juré en public qu’il ferait son possible pour que Guillaume s’asseye un jour sur le trône d’Angleterre. La chose paraît entendue lorsqu’Edouard le Confesseur, peu avant de mourir, décide que ce sera finalement Harold qui lui succédera.



Le 5 janvier 1066, le roi Edouard est mort. Depuis son lointain duché de Normandie, par-delà les flots, Guillaume enrage. Comment son ami Harold peut-il le trahir en se faisant reconnaître par tous comme le roi d’Angleterre ? Pourquoi Edouard, le défunt roi, a-t-il promis son trône à l’un et à l’autre, successivement ? Pour le duc de Normandie, il n’y qu’une chose à faire : prendre son dû de force puisqu’il semble impossible de le faire de gré. Il s’entretient alors avec les grands seigneurs de son duché pour les convaincre de préparer à ses côtés une campagne pour envahir l’Angleterre. Le projet leur paraît fou à tous, mais Guillaume a l’art de convaincre ses interlocuteurs. Il arrive même à mettre le pape de son côté, en lui promettant de ramener une Angleterre indisciplinée dans le giron de l’Eglise chrétienne.



Durant le printemps et l’été 1066, le petit port normand de Dives se prépare à l’expédition. Pas moins de 7.000 hommes répondent à l’appel et 600 bateaux sont construits. La Mora, un authentique bateau viking, prend le large au soir du 28 septembre 1066. Après avoir traversé la Manche, les milliers d’hommes débarquent dans la baie de Pevensey et marchent en direction de Hastings. Et le roi Harold, que fait-il ? Il met deux semaines à traverser son pays, tout occupé. Ses troupes sont fatiguées lorsqu’elles se présentent face aux Normands. La bataille qui se déroule est sanglante mais Guillaume la remporte.



Un Normand devenue le roi d'Angleterre

Est-il pour autant roi d’Angleterre ? Les partisans d’Harold lui ont trouvé un successeur en la personne d’Edgar Aetheling, seulement âgé de quinze ans. Même si cette candidature manque de force, Guillaume et ses hommes doivent encore se battre à Douvres, Canterbury, Winchester… Lorsqu’ils arrivent en vue de Londres, toute résistance a pratiquement cessé. Il est vrai que pillages et massacres orchestrés par les Normands ont refroidi les velléités de résistance des Londoniens. En homme avisé, il demande à être couronné rapidement puisque, désormais, il est le maître incontesté du royaume.