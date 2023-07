En 1952, Jacqueline Bouvier n'a personne à envier. Jeune, belle, issue de bonne famille et extrêmement cultivée, elle a parcouru une grande partie de l'Europe pendant ses études. De retour aux États-Unis, Jackie ne renonce pas à son indépendance. Ce qu’elle veut, c’est travailler, et surtout, être journaliste. Bien que sa mère lui propose un fiancé qualifié de "bien sous tout rapport", la jeune femme refuse de se ranger tout de suite dans les bonnes convenances de l'époque.

Son beau-père parvient à la faire engager au Times Herald, un journal de Washington pour lequel elle fait des reportages photos, sur des Américains de tous les jours à qui elle fait commenter l’actualité. Parmi les questions que la future Première Dame pose, certaines sont assez troublantes, au regard de son destin : "L’épouse d’un candidat devrait-elle faire campagne avec lui ?", "Laquelle des premières dames des Etats-Unis auriez-vous souhaité être ?", "Par la mort de quelle personnalité avez-vous été le plus touché(e) ?".

Jackie et John, alors jeune député à Washington, vont beaucoup se croiser avant de se rencontrer pour de bon. La première fois, c’était au printemps 1948, dans un train qui allait de Washington à New-York. Jackie a même raconté cette rencontre dans une lettre à sa famille : "J’ai rencontré un jeune membre du Congrès, grand et mince, avec de très longs cheveux un peu roux, fils d’un ex-ambassadeur". Le destin devait à nouveau se manifester trois années plus tard. Charles et Martha Bartlett invitent des amis à un dîner à Georgetown, le quartier huppé de Washington, dont la famille Kennedy fait partie.

Un an et demi après, c'est le même dîner, avec les mêmes convives. Cette fois-ci, Jackie et John, qu’on appelle familièrement Jack, ne vont plus se quitter. Lui espère décrocher un poste de sénateur du Massachusetts, l’Etat familial. Son grand-père maternel n’a-t-il pas été maire de Boston ? Et son père n’est-il pas la quinzième fortune des Etats-Unis, solidement implantée sur la côte Est ?



De son côté, Jackie est cultivée, curieuse d’esprit, anticonformiste et ne manque pas d’humour en toute circonstance. Si le coup de foudre est immédiat, elle ne reste pas moins perspicace. Sans doute ambitieuse, Jackie a compris une chose : ce garçon est un homme pressé, sans cesse sollicité par la politique qui lui prend tout son temps. A-t-elle déjà conscience de son goût pour les rencontres féminines ? Qu’il est un séducteur impénitent ? La femme intelligente qu’est Jackie sait en tout cas qu’elle devra composer avec au moins une rivale de taille : la politique.