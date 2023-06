Charles Quint : que révèle sa lettre cryptée, décodée après 500 ans de mystère ?

Au 16e siècle, Charles Quint est le souverain le plus puissant et le plus redoutable d’Europe. Maître du Saint-Empire romain germanique - ce qui équivaut à être Dieu sur terre en ce temps-là - il domine la grande partie de l’Europe occidentale, de l’Espagne aux Pays-Bas en passant par l’Italie et l’Europe centrale. Toute sa vie a été retracée et expliquée, sauf une lettre écrite de sa main, il y a plus de 500 ans. Composé d’une suite de lettres et de symboles entrecoupées, le message du souverain est resté longtemps une énigme, jusqu'à récemment. Après 6 mois de travail et de recherches, des chercheurs en informatique et en histoire ont réussi à décoder la teneur de ce document, conservé à la bibliothèque Stanislas de Nancy.

Écrite en 1547, la lettre manuscrite témoigne des vives tensions qui se déroulent en Europe. Détenteur de 17 couronnes, Charles Quint attise alors la jalousie et cumule les guerres de territoires pour protéger son titre. C'est dans le contexte des guerres d’Italie, commencées bien avant les règnes de Charles Quint et François 1er, et quelques semaines après la mort d’Henri VIII le 28 janvier 1547, que la mystérieuse lettre a été envoyée à l'ambassadeur en France, Jean de Saint-Mauris.

Malgré la trêve de Crépy, signée en septembre 1544 avec François Ier, mettant un terme à la neuvième guerre d'Italie, Charles Quint se méfie encore de la France qui, en sous-main, soutient toujours les princes protestants. Le souverain se rêve en chef d’une monarchie universelle et catholique, unie face à l’ennemi turc et aux protestants regroupés autour de la doctrine de Martin Luther. Dans un précédent courrier, Jean de Saint-Mauris mentionnait ses efforts pour convaincre François 1er des intentions pacifiques du Saint-Empire et lui demandait, en échange, la fin des levées de troupes françaises. Dans sa réponse, Charles Quint veut s'assurer que la trêve de Crépy sera respectée de la part du Royaume de France, afin de se consacrer à la lutte contre ses opposants de la ligue de Smalkalde, l'alliance conclue entre les princes allemands luthériens.

Face aux nombreux conflits, il est indispensable pour Charles Quint de crypter les messages échangés avec son ambassadeur en France. Pas moins de 120 symboles ont été utilisés, pour un alphabet de seulement 26 lettres. Un travail de longue haleine a donc été nécessaire pour parvenir à déchiffrer cette correspondance diplomatique. Le 23 novembre 2022, la lettre a été officiellement annoncée comme un mystère résolu. La pratique cryptographique serait aussi ancienne que l'écriture et s'est multipliée à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIᵉ siècle.

