Charles III : ce qu'il faut savoir sur les joyaux de la Couronne présentés à la Tour de Londres

La Tour de Londres est, comme son nom ne l'indique pas, une gigantesque forteresse médiévale, un château fort au bord de la Tamise. On y trouve tout ce qu’on imagine : remparts, ponts levis et légendes sordides. C'est Guillaume le Conquérant, qui a commencé à construire la Tour de Londres vers 1070.

Ce sont des derrières ces murs de pierres que sont gardés les Joyaux de la couronne, depuis les années 1660. Joyaux qui comprennent couronnes et autres objets précieux séculaires qui joueront un rôle clefs lors du couronnement du toi Charles III le 6 mai prochain.

Tous les soirs, la cérémonie des clefs y est organisée. Depuis plus de 700 ans, la Tour de Londres est fermée à clefs. Même si le Monarque n’y vit plus, les joyaux de la couronne y sont toujours. Donc la sécurité doit être maximale.

À la découverte de "la maison des Joyaux"

Direction la caserne Waterloo. C’est là que se trouve la Jewel house, "la maison des Joyaux". Elle a été construite au XIXe siècle par le duc de Wellington, vainqueur de Napoléon à la bataille de… Waterloo donc.

L'empereur français qui voulait envahir la Grande-Bretagne a donné son nom à l’endroit qui, aujourd’hui, abrite les plus précieux symboles de la royauté.

23.000 pierres précieuses

Il y a beaucoup de joyaux, et ils ont des formes divers et variés, ce ne sont pas que des bijoux classiques. En tout, ce sont 100 objets et 23.000 pierres précieuses. Leur valeur se mesurent autant en symboles qu’en argent sonnant et trébuchant.

Mais les plus importants de ces joyaux, sont les Coronation Regalia, "les apparats du couronnement". Ce sont les objets qui sont au cœur du rite monarchique depuis des siècles, et ils seront bien sûr utilisés pour l’avènement du roi Charles III le 6 mai prochain.

Chaque semaine, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, nous envoient une "Lettre de Buckingham RTL" dans laquelle elles dévoilent les coulisses du couronnement du roi Charles III. Vous saurez tout sur cérémonie grandiose organisée le 6 mai 2023. Point de vue, partenaire de RTL pour toute l’actualité royale.



