Saint Exupéry : ces femmes qui l'ont inspiré pour écrire "Le Petit Prince"

RÉCIT - Saint-Exupéry : collectionneur de crashs et d'aventures sentimentales

Dans sa vie, Antoine de Saint-Exupéry a multiplié les aventures sentimentales. Aussi tumultueuses que passionnées, ses relations avec la gente féminine auront rythmé sa vie, par ses échecs, mais aussi ses plus grands succès. Parmi eux, le Petit Prince, une victoire littéraire retentissante. Il demeure encore aujourd'hui le livre français le plus lu au monde.

L'histoire de ce petit blondinet a touché toute la planète et a transporté le nom de Saint-Exupéry au rang d'auteur émérite, avant celui de héros de guerre. Malheureusement, l'écrivain n'a jamais eu l'occasion de profiter de ce succès. En 1944, alors qu'Antoine de Saint-Exupéry est aux commandes d'un Lightning P38, quelques rafales de mitrailleuses allemandes percutent son avion. L’un de ses moteurs s’enflamme, l’appareil perd de l’altitude, puis devient incontrôlable. Il termine sa course en s’abîmant dans la Méditerranée. À peine publié, Le Petit Prince est déjà orphelin.

Dans ce conte philosophique, l’auteur aborde les questions du rapport des adultes à l’enfance, de l’amour et de l’amitié, du voyage, du danger, du bonheur. Pour écrire une trame, il s'est inspiré de sa vie mais aussi des personnes qui l'ont entouré de l'écriture jusqu'à sa publication. À commencer par les femmes de sa vie : Consuelo, Nelly et Sylvia.



Consuelo, son épouse libertine

Si Saint-Exupéry s'était amouraché dans sa jeunesse de Louise de Vimorin, qui a rompu ses fiançailles avec l'auteur, il a rapidement consolé son chagrin auprès de Consuelo Sucin. Il fait sa connaissance lors d’une réception donnée à l’Alliance française, à Buenos Aires, en 1930. Cette jolie brune pétillante est déjà, à 26 ans, la veuve fortunée d’un célèbre écrivain guatémaltèque. Ses premiers exploits en tant que pilote et ses paroles de romantique ténébreux donnent des frissons à la jeune femme. Saint-Exupéry décroche un premier baiser. C'est un coup de foudre et 6 mois plus tard, ils se marient.

Mais le désenchantement n'est pas loin. Avec Consuelo, son petit oiseau des îles, la vie à deux est à l’image d’une traversée tourmentée : pleine de trous d’air. Pendant que Saint-Exupéry tente de gagner de l'argent, l’épouse mène grand train à Paris, soigne son asthme dans le sud et vit avec des moyens qu’ils n’ont plus. Ils mènent alors une relation distante mais complexe. Consuelo multiplie les liaisons, tandis qu'Antoine a une histoire avec son amie, Nelly de Voguë.

Pourtant, Consuelo a joué un rôle essentiel dans l’éclosion de certaines œuvres de l’écrivain, comme Vol De Nuit, publié au tout début de leur mariage, et Le Petit Prince, composé aux Etats-Unis. D'ailleurs, à l'automne 1943, Saint-Exupéry écrira une lettre dans laquelle il remercie son épouse mais aussi sa première muse. Par sa fureur de vivre, elle lui a inspiré la célèbre rose pas commode, asthmatique, qu’il faut protéger à tout prix.

Nelly, sa maîtresse mondaine

En 1938, Saint Exupéry rentre d'une expédition malchanceuse au Guatemala. Son avion s'est écrasé en bout de piste. Saint-Ex est cassé de partout et part seul se reposer à New-York, loin de Consuelo. Confortablement installé à Manhattan, il est rejoint par Nelly. Elle materne Antoine, l’emmène chaque matin chez son ostéo, et le présente à la haute société new-yorkaise.

Grâce à elle, il a rencontré deux éditeurs américains, Reynal et Hitchcock, qui lui font des avances indécentes pour écrire un bouquin. L’œuvre en devenir n'est autre que Wind, Sand and Stars, publié en 1939 aux États-Unis et devient vite un best-seller. En France, les libraires mettent en rayon l’ouvrage sous un titre que nous connaissons mieux : Terre des hommes. Le public se l’arrache. Désormais inclus dans le cercle littéraire américain grâce à sa maîtresse Nelly de Voguë, Saint Exupéry se rabat sur la communauté des artistes bohêmes de Manhattan, les histoires de cœur enchevêtrées, et les scènes de jalousie. Mais, heureusement aussi, l’écriture.

Ses éditeurs, Reynal et Hitchcock, lui passent une deuxième commande en mai 1942. Cette fois-ci, les deux éditeurs lui demandent un conte de Noël. Surpris mais avide de challenge, l'auteur accepte à condition qu'il l'illustre lui-même. Il commence alors ses petits croquis de ses personnages qui peuplent les marges de ses notes. Il s'inspire de son quotidien new-yorkais et de ses histoires mondaines, pour créer les personnages les plus emblématiques du bouquin : le vaniteux, le businessman ou encore le buveur.

Sylvia, la journaliste

À Long Island, Antoine de Saint-Exupéry rencontre une nouvelle femme : Sylvia Hamilton. Il passe ses après-midi chez cette jeune journaliste, dont il est tombé amoureux. Une nouvelle muse, dont le drôle de caniche ressemble étrangement à un mouton. Une référence des plus grandes pour tous les lecteurs du Petit Prince. Dans le conte, l'aviateur écrasé dans le désert doit réparer son zinc. C'est alors qu'il tombe sur ce petit garçon habillé d'une écharpe qui vole au vent. C’est à ce pilote que l'enfant demande : "S’il-te-plaît, Monsieur… Dessine-moi un mouton".



C’est à Sylvia qu'Antoine de Saint-Exupéry confie le précieux manuscrit du Petit Prince. Juste après, en avril 1943, et sans jamais avoir eu entre les mains son conte publié, il file en Afrique du Nord française, car la guerre l’appelle. Il laisse derrière lui un trésor : Le Petit Prince. Au total, le livre cumule 150 millions d’exemplaires et 382 traductions.

