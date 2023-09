Dans la population moderne d'Asie, plus de 800 millions d’hommes vivants de nos jours seraient les descendants de plusieurs grandes lignées, comme celle de la dynastie Qing, ou encore du "père fondateur" de l'empire mongol : Genghis Khan. De réputation redoutable et impitoyable, il est le seul conquérant à avoir construit le plus vaste empire qui a jamais existé sur terre. Un empire qui va des frontières de la Hongrie à celles de la Corée !

L’appétit de conquête, stimulé par de nombreuses victoires, le pousse à réfléchir à la meilleure façon d’organiser sa patrie, mais aussi, à constituer une lignée aussi vaste que son territoire. De 35 à 41 ans, il intègre les Tatars parmi le peuple mongol. Du jamais-vu parmi les peuples asiatiques ! Lui-même montre l’exemple en prenant pour femmes, en plus de son épouse Börte, deux sœurs, filles d’un chef Tatar. D'ailleurs, la famille de Genghis Khan est rebaptisée la "lignée d’or".

Après avoir réuni des tribus, mis une armée en ordre de marche et créé une administration efficace, Genghis Khan part à la conquête du monde. En 1207, il soumet le sud de la Sibérie. En 1209, il obtient le ralliement des Ouïgours. En 1212, il conquiert la Mandchourie, le cœur vibrant de la Chine, et Pékin tombe en 1215 : la ville brûlera pendant un mois ! En 1220, il prend Samarcande. En 1221, c’est l’invasion de l’Europe orientale qui se trouve au programme. En vingt années, avec ses cavaliers mongols, Genghis Khan a redessiné la carte du monde du XIIIe siècle.

Depuis la fin de l’Union soviétique et l’installation de la démocratie dans le pays, le conquérant est moins admiré pour ses conquêtes que pour la mise en place d’une administration moderne et pour ses réformes sociétales novatrices pour son temps. C’est en Mongolie que l’image de Genghis Khan est aujourd’hui la plus positive. De grandes statues rappellent son souvenir aux passants. Un dernier signe de la présence parmi nous de Genghis Khan reste la génétique. La science nous apprend qu’aujourd’hui un homme sur 200 descendrait de lui, soit 16 millions de personnes à travers le monde. Alors, qui sait, peut-être que vous descendez de Gengis Khan sans le savoir ?