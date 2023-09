Le pape François en Mongolie : une première historique et un enjeu diplomatique

Une visite historique, la première d'un pape en Mongolie. Le pape François a été accueilli avec enthousiasme et espoir par la modeste communauté catholique du pays d'Asie de l'est, essentiellement bouddhiste, où vivent 1.400 catholiques et 25 prêtres. Toutefois, la visite du souverain pontife dans ce territoire pris en étau entre la Chine et la Russie n'a rien d'anodin.

Le pape François a été accueilli sur tarmac d'Oulan-Bator par le plus jeune cardinal au monde, Monseigneur Marengo, âgé de seulement 48 ans. Pour le pape, il s'agit d'abord de soutenir la communauté catholique de ce pays de 3 millions d'habitants. "Un petit peuple, mais une grande culture", a affirmé avant l'atterrissage le souverain pontife aux journalistes qui l'accompagnent. Et lorsque l'on d'entre eux lui a demandé si la diplomatie était un exercice difficile, le pape François a répondu "vous ne savez pas à quel point".

Car cette visite sert aussi à ne pas abandonner cette région d'Asie centrale, en envoyant un messages à Pékin et à Moscou. Car le pape François n'a jamais été invité en Russie ou en Chine. Les relations diplomatiques entre le Vatican et la Chine sont même inexistantes. Concernant Moscou, le pape espère toujours parler à Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine.

La grande messe de dimanche se tiendra dans une arène de hockey sur glace, à Oulan-Bator, devant des pèlerins russes, chinois, venant aussi de Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, et du Kirghizstan.