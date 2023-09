Chine : ils creusent un trou dans la Grande Muraille avec une pelleteuse et sont arrêtés

Ils sont suspectés d'avoir creusé dans un des monuments historiques les plus connus au monde. Deux personnes ont été arrêtées pour avoir fait un trou à l'aide d'une pelleteuse dans la Grande Muraille de Chine. C'est ce qu'a rapporté mardi la chaîne d'État CCTV. Les deux interpellés sont un homme de 38 ans et une femme de 55 ans, selon un communiqué de la police du comté de Youyu, dans le Nord-Est de la Chine. Les autorités avaient reçu un signalement le 24 août dernier et ont suivi les traces de l'excavatrice utilisée pour remonter jusqu'aux suspects, précise le quotidien chinois Global Times.

Selon le communiqué des autorités, cet homme et cette femme étaient en train d'entreprendre des travaux de construction près de la Grande Muraille. Ils ont admis lors de leur interrogatoire qu'ils souhaitaient créer un raccourci pour réduire la durée de leurs trajets, selon CCTV. Les deux suspects ont causé des "dommages irréversibles" à la muraille, vestige des fortifications militaires construites par les empereurs chinois pour dissuader les envahisseurs étrangers. Ils ont été "détenus pénalement" et une enquête plus approfondie va être menée.

La Grande Muraille est classée depuis 1987 au patrimoine mondial de l'Unesco. La section concernée par cet incident date de la dynastie chinoise Ming, du 14e au 17e siècle, selon The Guardian. Près de 30% de la Grande Muraille, dans sa portion la plus célèbre édifiée par les Ming, a aujourd'hui disparu notamment à cause des pillages, selon une étude publiée en 2016. La longueur totale de cette ligne de fortifications est évaluée à plus de 20.000 kilomètres, en comptant les segments disparus.

