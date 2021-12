Restos du Cœur : qu'est-ce que la loi Coluche ?

"On compte sur vous". C'est ainsi que chaque année les Enfoirés rameutent les troupes de ceux qui veulent venir en aide à leurs prochains.

Le 21 décembre 1985, à Gennevilliers, à seulement quelques kilomètres au nord-ouest de Paris. C’est la période de Noël, mais pas pour tout le monde…Devant un chapiteau installé sur le terrain de sport communal prêté par la Ville, des centaines de familles font déjà la queue. C’est aujourd’hui que Coluche inaugure le premier centre des Restos du Cœur où 700 sacs de nourriture sont distribués.

"Romain [Colucci] s'en souvient, Michel [Coluche] appelait tout le monde 'enfoiré', enfin il appelait ses potes 'enfoiré', 'mon pote' ou 'ma poule' affectueusement", démarre Muriel Mitchell, l'un des piliers du lancement des Enfoirés au micro de Jour J. "C'est Jean-Louis Aubert qui a une très bonne explication : 'c'est parce qu'on n'est pas des anges non plus'", ajoute Romain Colucci.

"Une fois que le rendez-vous de la tournée est pris, les gens vont systématiquement libérer du temps pour faire partie de cette aventure. Et aujourd'hui encore c'est un spectacle qui dure et qui est unique au monde", poursuit-il.

Une loi de défiscalisation

La loi Coluche a été votée en 1988 "sous le gouvernement Rocard grâce à l'aide, on peut le dire de Michel Charasse et Véronique Colucci", racontent Romain Colucci, Muriel Mitchell, et Marie Sisco, bénévole depuis la 2ème campagne des Restos du Cœur. "Cette loi elle était vachement importante, c'est mon père qui l'a réclamée en 1986 à la fin de la première campagne [des Restos, ndlr]. C'est une loi de défiscalisation qui permet, si vous voulez, de donner de l'argent aux Restos du Cœur, dont 75% vous sont remboursés sur les impôts suivants", détaille Romain Colucci.

"Et aujourd'hui, je vous donne un exemple concret : vous faites un don de 100 euros aux Restos du Cœur. Ils recevront donc 100 euros et achèteront 100 repas, et on vous remboursera 75 euros sur vos impôts suivants. Donc chaque repas offert vous aura coûté 25 centimes, c'est-à-dire le prix d'un appel surtaxé", conclut Romain Colucci.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.