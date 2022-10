Pourquoi la cathédrale Notre-Dame de Paris est-elle à l'origine d'une expression populaire ?

Sur Netflix, on peut voir Notre-Dame, la part du feu, la série sur l’incendie de la cathédrale en 2019. On vous explique quelle expression populaire, on doit à la cathédrale… Une expression que l’on utilise quand on en a assez de patienter et qu’on commence à s’énerver. C’est pas "on va pas y passer la nuit". Ça c’est quand vous êtes invité chez votre belle-mère.

Nous sommes en l’an de grâce 1160. L’évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de construire à Paris une cathédrale gothique digne du royaume de France. La première pierre est ainsi posée trois ans plus tard. C’est le début d’un chantier long, très long qui s’achèvera en 1345, 182 ans plus tard.

Autant dire que Maurice de Sully ne l’a pas vue terminée de son vivant. Mais les Parisiens, dont la patience n’est pas la vertu première, finissent par la perdre bien avant… Au bout de 100 ans, un siècle de travaux quand même, Notre-Dame est loin d’être terminée. L’Ile de Cité est poussiéreuse, bruyante, dangereuse aussi car les accidents sur le chantier sont nombreux.

"On va pas attendre 107 ans !"

Les Parisiens se plaignent. Et pour une fois c’est pas la faute d'Anne Hidalgo. Ça râle "Ouais déjà 100 ans et la cathédrale n’est toujours pas finie. Et en plus avec les bris de vitraux, ça annonce 7 ans de malheur en plus !". Faites le calcul, 100 ans de travaux plus 7 ans de malheur, ça donne ? 107 ans.

C'est comme ça que nait dans la bouche des Parisiens énervés par ce chantier interminable l’expression populaire : "On va pas attendre 107 ans !". Et pourtant, c’est ce qu’ils ont dû faire, pas le choix, puisque Notre-Dame de Paris a été officiellement achevée 82 ans plus tard.

La bonne nouvelle, c’est que après l’incendie de 2019, nous on n’aura pas à attendre 107 ans pour profiter à nouveau de la cathédrale. Un rapport de la Cour des Comptes publié début octobre a confirmé qu’elle devrait bien rouvrir en 2024, à temps pour les Jeux Olympiques à Paris.

